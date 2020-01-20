5 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر

المصدر: خالد صديق - دبي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء المرشحين لجوائز شهر ديسمبر، عن فئة أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب تواجد خمسة لاعبين من خمسة أندية مختلفة، هم: عبد الله النقبي من شباب الأهلي، محمود خميس مدافع النصر، يحيى نادر لاعب العين، جواو بيدرو مهاجم الظفرة، وأخيرًا فابيو ليما نجم الوصل



كعادته واصل ليما التألق مع الفريق الوصلاوي حيث سجل 3 أهداف في شهر ديسمبر، 2 منهم سكنا شباك الفجيرة بينما تلقت شباك شباب الأهلي الهدف الآخر. وساهمت أهداف جواو بيدرو في شباك كلًا من: اتحاد كلباء، العين، والشارقة بواقع هدف واحد في شباك كل فريق، في حصد الظفرة لسبع نقاط من أصل تسع ممكنة. أما مدفعجي العميد محمود خميس فقد سجل هدفين في شباك حتا والفجيرة أهديا النصر ستة نقاط كاملة من المباراتين، من جانبه قدم يحيى نادر تمريرة حاسمة للابا كودجو حسمت الكلاسيكو للزعيم أمام الوحدة، بينما استمر أداء عبد الله النقبي المميز مع الفرسان وقدم تمريرتين حاسمتين هذا الشهر ليستحق الثنائي التواجد في قائمة المرشحين للجائزة.



وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى في دورينا لشهر ديسمبر كلًا من خالد السناني حارس الظفرة وماجد ناصر قائد شباب الأهلي، وحامي عرين العين خالد عيسى، وعلى صعيد المدربين فالثلاثي المنافس على جائزة الأفضل هم: متصدر الدوري مع شباب الأهلي رودولفو أروابارينا، ومدرب الجزيرة مارسيل كايزر، والمدير الفني للظفرة فوك رازوفيتش

وقد بدأ التصويت للجمهور عبر الموقع الالكتروني من السابعة مساءً أمس ويستمر لمدة 48 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.