رسمياً كايو يحصل على الجنسية الإماراتية وليما في الطريق

المصدر: معاذ كمبال ومحمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي، على موقعه الرسمي، الآن، حصول لاعب العين، البرازيلي كايو، على الجنسية الإماراتية، ليكون ضمن اللاعبين المواطنين الموجودين في الفريق، وبذلك يحق للاعب الانضمام إلى المنتخب الوطني، بعد أن أمضى أكثر من خمسة مواسم في الدوري الإماراتي ما بين الوصل والعين، كما يحق لفريق العين الآن التعاقد مع لاعب أجنبي بديل ليكون إضافة للفريق في الدور الثاني. وعلمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الوصل، البرازيلي ليما، في الطريق أيضاً للحصول على الجنسية الإماراتية.

ورفض مسؤولون في نادي العين التعليق على الموضوع واكتفى مصدر في اتصال بـ"الإمارات اليوم" بالقول: "ليس لدينا أي تفاصيل عن تغيير جنسية لاعب الفريق كايو كانيدو للاعب مواطن".

وانتقل كايو كانيدو 28 عاماً لصفوف العين بداية الموسم الحالي قادماً من صفوف الوصل مقابل 6 ملايين دولار.

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