300 مشارك في بطولة أبوظبي لصيد الكنعد والسكل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، مع المتسابقين المشاركين في الجولة الثانية من البطولة، التي تقام برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي. ووصل عدد المشاركين إلى أكثر من 300 مشارك، تم تزويدهم بالقوانين واللوائح الجديدة والتعديلات، قبل البطولة التي تنطلق بعد غد وتستمر لأربعة أيام، في مختلف أنحاء الإمارات. وحضر الاجتماع كل من مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية سالم الرميثي، ومؤسس فريق الطيار هزاع محمد بن ربيع المهيري، والمقدم ممدوح الساعدي من جهاز حماية المنشآت، وممثل هيئة البيئة في إمارة أبوظبي أحمد الهاشمي، وممثل «الهلال الأحمر» محمد الرميثي.