نيرتنكس يحلق بـ «شراع قفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توّج الفارس الليتواني، كريستابس نيرتنكس، على صهوة الجواد «مون ريي» بلقب جائزة الشراع الكبرى، في البطولة الدولية لقفز الحواجز لفئة «ثلاث نجوم»، التي استضافتها ميادين الشراع بمنتجع الفرسان الدولي الرياضي في أبوظبي، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديَي العين وأبوظبي للسيدات، واختتمت أول من أمس.

وأقيمت منافسات الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز تراوح ارتفاعها بين 150 و160 سم، وتنافس فيها 50 فارساً، نجح منهم ستة فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، وتجدد التنافس بينهم في جولة التمايز، وأكملها من دون خطأ ثلاثة فرسان، وتصدرهم الفارس كريستابس نيرتنكس الذي سجل 34:79 ثانية، وحل في المركز الثاني الفارس البريطاني، وليم فونيل، على صهوة الجواد «بيلي ديامو» بزمن بلغ 37.35 ثانية، وحل ثالثاً مواطنه الفارس جاك ويتكر على صهوة الجواد «إلوكار في إي» مسجلاً 38.50 ثانية.