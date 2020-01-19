رسمياً.. انتخابات اتحاد كرة القدم 12 مارس

المصدر: منصور السندي - دبي

حددت لجنة انتخابات اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، 12 مارس المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2020 -2024.

من جانبه، قال سالم بهيان العامري، في تصريحات صحافية، عقب الاجتماع الذي استمر لنحو ساعتين: «سيتم تحديد الجدول الزمني للانتخابات بالتنسيق والتشاور مع لجنة الاستئناف، وبعد بحث المدة المطلوبة للطعون على قرارات لجنة الانتخابات».

ووصف العامري لائحة الانتخابات بالجيدة، مشيراً إلى أن إقامة الانتخابات بنظام القائمة الموحدة بدلاً من النظام السابق، وهو الترشح الفردي، ستسهم في تحقيق مزيد من الانسجام بين المرشح لمنصب رئيس الاتحاد وفريق عمله في مجلس الإدارة.

وأضاف العامري: «أتمنى من الأندية أن ترشح الشخصيات الفاعلة في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة».

ويدير شؤون اتحاد الكرة حالياً، لجنة انتقالية برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وذلك إلى حين انتخابات مجلس إدارة جديد يقود اتحاد كرة القدم، خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

ووفقاً للمادة السادسة من لائحة الانتخابات، فإن مدة لجنة الانتخابات أربع سنوات، تسري اعتباراً من تاريخ انتخابها من قبل الجمعية العمومية، وذلك تطبيقاً للائحة التي تنص على أنه يجب أن يتم انتخاب اللجنة قبل ستة أشهر من موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة. ووفقاً لنص المادة 11 من لائحة الانتخابات فإن مهام واختصاصات لجنة الانتخابات تتضمن 20 بنداً، من بينها تنفيذ أحكام النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الصادرة عنه ومنها لائحة الانتخابات، إضافة إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحديد تاريخ وإجراءات فتح باب الترشح للانتخابات، وتحديد الفترة المقررة للمرشح لسحب الترشيح، وتحديد المدة والفترة الزمنية الخاصة بفحص الترشيحات المقدمة بنتائج الفحص وأسماء المرشحين لكل فئة، وتحديد المدد الخاصة بفترات الطعن على نتيجة فحص استمارات الترشح، وقرارات لجنة الانتخابات أمام لجنة الاستئناف، ومدد إجراءات الطعن.

كما تتضمن مهام واختصاصات لجنة الانتخابات أيضاً إرسال القائمة النهائية بأسماء المرشحين، بعد استيفاء إجراءات الطعن (إن وجدت) إلى أعضاء الجمعية العمومية وإعلانها، وتحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة، وإعداد جدول زمني يتضمن كل المواعيد المقترحة، وإخطار كل أعضاء الجمعية العمومية والجهات المعنية، وتوزيع المعلومات على أعضاء الجمعية العمومية والأجهزة الحكومية والإعلام والجماهير، والتنسيق والتواصل مع المؤسسات العامة في الدولة والجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، وتنظيم الجمعية العمومية الانتخابية إدارياً وفنياً، والإشراف على إعداد نماذج استمارات الترشيح والانتخاب، والنماذج المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما فيها أوراق التصويت، ووضع قائمة بأسماء من يحق لهم التصويت وفقاً لأحكام اللائحة، والتأكد من هوية من يحق لهم التصويت بإشراف أحد أعضاء الهيئات القضائية في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية في الدولة بتسمية أحد أعضائها أو الكاتب العدل، للإشراف على الانتخابات، ومراقبة إجراءات التصويت باستخدام السجل الانتخابي، وفرز الأصوات، واتخاذ أي قرار ضروري يتعلق بصحة أو عدم صحة أوراق الاقتراع.

مبادئ العملية الانتخابية

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها غير العادي يوم 12 الجاري، اللائحة الجديدة لانتخابات اتحاد الكرة، ونصّت اللائحة على أن يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 12 شخصاً، بمن فيهم رئيس الاتحاد والأعضاء والعنصر النسائي.

وحددت المادة الثالثة من لائحة الانتخابات، خمس مبادئ عامة للعملية الانتخابية تتضمن: استقلالية الإجراءات الانتخابية وفق مبدأ الفصل بين السلطات في الاتحاد، والشفافية في ممارسة الإجراءات الانتخابية، وضمان ممارسة الأعضاء لحقوقهم في اختيار مرشحیھم، والنشر في جميع وسائل الإعلام المتاحة، وعدم تدخل أي جهة خارجية.

وحددت المادة 22 من لائحة الانتخابات، شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهي أن يكون المرشح من مواطني الدولة، وشخصية عامة ذات إسهامات في مجال العمل الرياضي، وألا يقل عمره عن 25 عاماً ولا يزيد على 70 عاماً، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي مناسب، بحد أدنى شهادة الثانوية العامة، وأن يكون مشهوداً له بالكفاءة والخبرة الرياضية.