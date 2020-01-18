«الأولمبي» يصل بانكوك.. والحسم اليوم في مشاركة علي صالح أمام أوزبكستان

المصدر: بانكوك ■الإمارات اليوم

وصلت بعثة «الأولمبي» إلى العاصمة بانكوك استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان غداً في استاد راجا مانجالا، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان «الأولمبي» اكتفى بأداء تدريبات استشفائية، صباح أمس، في مدينة بوريرام، قبل السفر إلى بانكوك في رحلة استغرقت نحو الساعة، حيث من المنتظر أن يؤدي مرانه الأساسي اليوم على أحد الملاعب المخصصة لتدريبات المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. من جهة أخرى، خضع مهاجم المنتخب علي صالح لفحوص طبية في أحد مستشفيات بوريرام، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأردن، واستُبدل على إثرها بزميله يحيى الغساني، وسيحدد الجهاز الطبي اليوم مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة أوزبكستان.

ويعد علي صالح من العناصر المهمة في المنتخب، وشارك أساسياً في المباريات الثلاث ضمن الدور الأول، وأسهم في تحقيق النتائج الإيجابية والتأهل متصدراً.

وقال عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، أحمد بن درويش في تصريح صحافي، إن المنتخب حقق نتائج جيدة في الدور الأول، رغم قوة وتمرس المنتخبات المشاركة، حيث تمكن من التربع على قمة المجموعة برصيد خمس نقاط، من فوز وتعادلين، ودون أن يتذوق طعم الخسارة، لافتاً إلى أن الأبيض الأولمبي ظهر بمستوى مميز، وأن كل نجومه كانوا أبطالاً.

«الآسيوي» يختار العامري بين نجوم البطولة

اختار الاتحاد الآسيوي زايد العامري ضمن اللاعبين الأبرز لمنتخبات غرب آسيا في مرحلة المجموعات. وأشار التقرير إلى نجاح أربعة منتخبات من غرب آسيا في التأهل إلى ربع النهائي، بعد بروز العديد من النجوم، منهم زايد العامري، الذي سجل أحد أجمل أهداف البطولة في كوريا الشمالية، وكذلك هدفاً في لقاء الأردن.