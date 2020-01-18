اجتماع باتحاد الكرة لبحث تحديد موعد الانتخابات المقبلة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينتظر أن تبحث اللجنة الخاصة بالإشراف على انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها المرتقب مساء اليوم بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، العديد من الأمور المتعلقة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بينها بحث إمكانية تحديد موعد إجراء انتخابات اتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2020 -2024، في أعقاب تقديم مجلس إدارة الاتحاد السابق، برئاسة مروان بن غليطة، استقالته، علماً بأن هذا الاجتماع يعد الثاني للجنة عقب انتخابها أخيراً من قبل الجمعية العمومية.

وكانت اللجنة اطلعت خلال اجتماعها الأول على التعديلات الجديدة في النظام الأساسي لاتحاد الكرة ولائحة الانتخابات والنظام الانتخابي الجديد بنظام القائمة الموحدة، بدلاً من النظام السابق وهو الترشح بالنظام الفردي. ووفقاً للائحة الانتخابات، فإن لجنة الانتخابات هي التي تقوم بتحديد موعد إجراء انتخابات اتحاد الكرة، وليست اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة التي تدير شؤون الاتحاد بشكل مؤقت إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد. وتضم اللجنة محمد الحفيتي نائباً للرئيس، وعضوية حمد خميس وعبدالرحمن العامري وعبدالرحمن الشرهان.