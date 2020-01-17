الأولمبي يتأهل إلى ربع نهائي آسيا متصدراً

المصدر: منصور السندي - دبي

تأهل أمس المنتخب الأولمبي إلى الدور ربع النهائي ضمن نهائيات كأس آسيا تحت 23، المقامة حالياً في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو، الصيف المقبل، وذلك بعد تعادله مع نظيره الأردني بهدف لكل منهما، على ملعب بوريرام في مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة. وصعد منتخب الإمارات متصدراً للمجموعة برصيد خمس نقاط، واصطحب معه منافسه الأردني الذي حلّ ثانياً بفارق الأهداف، بينما كانت المفاجأة خروج منتخب فيتنام، الذي كان مرشحاً للتأهل بعد خسارته من كوريا الشمالية 2-1. وبذلك حلت كوريا ثالثةً ولها ثلاث نقاط، وفيتنام رابعةً بنقطتين، وودّعا سوياً البطولة.

وفي ختام دور المجموعات، يلتقي منتخب الإمارات، بعد غد، مع نظيره منتخب أوزبكستان في الدور ربع النهائي، فيما يلعب الأردن مع كوريا الجنوبية، والسعودية مع تايلاند واستراليا مع سورية.

ووفقاً لنظام بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، فإنه يتأهل بطل البطولة ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

- تصدّر المنتخب المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق الأهداف عن منافسه الأردني المتأهل أيضاً.