المصدر: الامارات اليوم - دبي

روزا

أبدى لاعب حتا، البرازيلي روزا، سعادة كبيرة بالعودة إلى ناديه، حيث نشر على حسابه الخاص في «إنستغرام» «الاستوري»، مقطعاً سابقاً له مع حتا، واستقبال أحد اللاعبين له، وكتب «عدت إلى منزلي».

إداري

طلب مسؤول في أحد فرق الدوري التأكيد على رغبة ناديه في تغيير أكثر من لاعب أجنبي، خلال الفترة المقبلة، مع تحفظه على التصريح حتى موعد الجولة الأخيرة، كي لا يتأثر اللاعبون.

نادٍ

رفض أحد الأندية إرسال لاعبيه المنضمين إلى منتخب اللعبة أثناء تجمع مهم، بحجة وجود مشكلات مع الاتحاد المعني، وأنه يجب الاجتماع معهم أولاً قبل أن يتم إرسال اللاعبين.

مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن عضو مجلس إدارة أحد الأندية دخل في مفاوضات مع مدرب في نادٍ منافس، إذ كشف المدرب عن العرض لناديه، الذي تقدم بشكوى إلى رئيس مجلس إدارة النادي الآخر بسبب تشتيت ذهن المدرب.

صفقة

ينتظر أن يعلن أحد أندية المقدمة عن صفقة تعاقده مع لاعب أجنبي، بعدما سارت الأمور على النحو المطلوب لدعم صفوف الفريق، في أعقاب التراجع الكبير الذي شهده في الفترة الأخيرة، على الرغم من أنه كان يحتلّ سابقاً مركزاً مرموقاً.

غوران

قال مدرب خورفكان، الصربي غوران توفزيدتش، إنه لم يحسم عدد اللاعبين الأجانب الذين ستتم الاستعانة بهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقال «سنرى ذلك لاحقاً».

قرار

كشف وكيل أعمال لاعبين معروف أن مدرباً لنادٍ يحتل أحد المراكز المتأخرة في الدوري، قال له إنه لا يملك أي قرار بالتفاوض أو اقتراح اسم أي لاعب على الإدارة.

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