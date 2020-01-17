النقبي وأحمد درويش يديران مباراتين في الكويت

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة في بيان، أمس، أنها كلفت الحكم الدولي عادل النقبي، بإدارة مباراة العربي مع السالمية، ضمن مباريات الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم، والمقررة غداً على استاد صباح السالم.

وأشارت اللجنة كذلك، إلى أنها كلفت الدولي أحمد درويش، بإدارة مباراة فريقي النصر والسالمية، والمقررة بعد غد، ضمن ذات الجولة. وتعدّ هذه المباراة الخارجية الأولى بالنسبة لدرويش، وهو خريج مشروع حكام المستقبل بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأحد الدارسين بأكاديمية الاتحاد القاري الحاصل على الشارة الدولية 2020، بعد أن أثبت كفاءته في إدارة مباريات محلية.

وجاء القرار بناءً على طلب الاتحاد الكويتي بالاستعانة بحكمي ساحة دوليين معتمدين لاستخدام تقنية الـ(VAR)، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الاتحادين، وثقة الاتحاد الكويتي بقضاة ملاعب الإمارات.