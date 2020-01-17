الفجيرة يعلن التعاقد رسمياً مع الغاني أسانتي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلنت، أمس، شركة نادي الفجيرة لكرة القدم التعاقد رسمياً مع اللاعب الغاني أيرنستو أسانتي، قادماً من نادي الحزم السعودي، واللاعب السابق للجزيرة. وجاء الإعلان من خلال الحساب الرسمي لنادي الفجيرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويأتي التعاقد الجديد بعد أيام من ضم البرازيلي جيفرسون، وسيعوض اللاعبان الثنائي الليبيري وليم جيبور والعاجي مارتيال.

وقال رئيس شركة الفجيرة، ناصر اليماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنى أن يقدم جيفرسون وأسانتي الإضافة المطلوبة، فقد بحثت اللجنة الرياضية عن الأفضل، ووضعت نصب أعينها أن يكون المنتدب الجديد لاعباً بخبرة جيدة، وأن يكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق»، متمنياً أن يعود الفريق لتسجيل الأهداف، واستعادة نغمة الانتصارات.