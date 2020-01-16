رديف الظفرة يخسر بسداسية نظيفة أمام الوحدات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تلقى فريق الرديف بنادي الظفرة خسارة كبيرة بسداسية نظيفة، في مباراته الودية، أول من أمس، أمام الوحدات الأردني، التي أقيمت على ملعب مكتوم بن راشد في دبي، في لقاء لم يُظهر به الظفرة أي مستوى مقنع، أو ردة فعل لاستقباله الأهداف المتتالية، لكنه في المقابل كانت فرصة جيدة للتحضير للاستحقاقات المقبلة، التي تنتظره في دوري الرديف الذي يحتل فيه المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

وجاءت أهداف المباراة بوساطة إبراهيم الجوابري «هدفان»، أنس العوضات «هدفان»، وهدف لكل من شاهر شلباية وجعفر المحسيري، ومن المقرر أن يخوض الفريق الأردني مباراة ودية أخرى، غداً، أمام بني ياس على ملعب شباب الأهلي في العوير، بينما سيلتقي بفريق الوصل الأسبوع المقبل.