لوفانور محذراً «شباب الأهلي»: النصر ليس نيغريدو فقط

المصدر: أحمد طارق - دبي

وجّه لاعب شباب الأهلي، المولدوفي لوفانور هنريكي، تحذيراً لزملائه قبل مواجهة النصر في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم على استاد زعبيل في نادي الوصل بعد غد، من أن «العميد ليس فقط المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو، على الرغم من اعترافه بقوة هداف النصر وتميزه هذا الموسم»، مشيراً إلى أن الفريق ككل يلعب بشكل مميز ويعيش استقراراً فنياً وفترة من تصاعد النتائج.

وقال لوفانور لـ«الإمارات اليوم» إن ألفارو نيغريدو يعد من أفضل اللاعبين في صفوف نادي النصر، لافتاً إلى أن اللاعب الإسباني لديه سيرة ذاتية رائعة وخبرة كبيرة من خلال خوضه تجارب عديدة في أفضل الأندية في الدوريات الأوروبية.

وأوضح: «لا شك أنه يجب أن نكون حذرين أمام نيغريدو لما يمتلكه من إمكانات كبيرة، بينما في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون تركيزنا فقط على فرض رقابة جيدة على اللاعب الإسباني، لأن النصر لا يعتمد فقط على تحركاته، ويضم الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب».

وأشار إلى أنه من الصعب التكهن بهوية الفريق الفائز في نهائي كأس الخليج العربي، وقال: «المباراة لا تحتاج للتأكيد على أنها ستكون صعبة، إذ إنها نهائي البطولة، وفي هذه المباريات لا يمكن توقع ما قد يحدث خلالها، خصوصاً أنها مباراة واحدة وسيحصل الفائز بها على لقب البطولة، لذلك سيقدم كل فريق ما لديه، واللاعبون لا يحتاجون إلى حافز حتى يظهر كل منهم بشكل جيد».

وأشاد بفريق النصر، وقال: «نلعب أمام منافس قوي، فالنصر تطور كثيراً في المباريات الماضية، بعدما تقدم في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، وبات من المنافسين في اللقب، كما أنه تأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، وحظوظه متساوية مع شباب الأهلي في الفوز بالكأس».

وأكد اللاعب المولدوفي أن شباب الأهلي لا يمتلك أفضلية على حساب النصر، وقال: «لا يوجد أي أفضلية تجعل شباب الأهلي هو المرشح الأبرز للفوز بلقب الكأس، وكما ذكرت هذه المباريات لا تحكمها التوقعات، إذ إن فوز شباب الأهلي على النصر في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لا يعني أن شباب الأهلي هو الأوفر حظاً لتكرار فوزه على العميد، لكن ذلك الأمر يزيد من صعوبة المباراة، لأن النصر ستكون لديه الرغبة في رد الدين».

وتحدث لوفانور عن طموحات شباب الأهلي في الموسم الحالي، وقال: «الفريق يسير بشكل جيد، إذ إننا نتصدر لائحة ترتيب الدوري، كما تأهلنا إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وسنخوض نهائي كأس الخليج العربي بعد غدٍ، بينما لم نحقق أي شيء حتى الآن، ويجب علينا أن يكون تركيزنا حالياً على النهائي، بينما يسعى الفريق للمنافسة في جميع البطولات، كما تنتظرنا مشاركة مهمة جداً في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وهي البطولة التي لديها أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين، خصوصاً أن الفريق غاب عن المشاركة في آخر موسمين».

وختم تصريحاته بالرد على سؤال حول اقترب شباب الأهلي من التعاقد مع مهاجم أجنبي، وتأثير ذلك على استمراره مع الفريق أو وجود ضغط على اللاعبين الأجانب، وقال: «سمعنا ذلك فقط من وسائل الإعلام حول رغبة شباب الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي، لكنني لا أعلم شيئاً عن هذا الموضوع، ولا أعتقد أن ذلك يشكل ضغطاً على اللاعبين الأجانب، لأن المطلوب فقط أن نركز على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وفي النهاية النادي سيختار الأنسب بالنسبة له».

انتصار شباب الأهلي على النصر في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة لا يعني أننا سنكرر الفوز على العميد.

أكد لوفانور أنه لا يخشى من الحديث عن تفكير النادي في ضم مهاجم أجنبي جديد.