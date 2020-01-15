مير: الأولمبي مستقبل الكرة الإماراتية.. وسيلعب للفوز على الأردن

المصدر: بوريرام - الإمارات اليوم

قال عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم مشرف المنتخبات والأبيض الأولمبي، عيسى مير، إن المنتخب سيخوض مواجهة الأردن، غداً، في ختام دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 سنة، بهدف الفوز فقط ولا شيء سواه، رغم أن نتيجة التعادل تؤهله إلى الدور المقبل.

واعتبر مير أن «الأولمبي الحالي هو مستقبل الكرة الإماراتية، وثقتنا به كبيرة للذهاب بعيداً في البطولة الآسيوية والمنافسة على بطاقة مؤهلة إلى الأولمبياد»، مؤكداً أن الأبيض يضم مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على إسعاد جمهور الإمارات، وأشاد في تصريح صحافي بما قدمه في اللقاءين السابقين في المجموعة الرابعة، بعد التعادل مع فيتنام والفوز على كوريا الشمالية، وقال: «الأولمبي قادر على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة، ويملك الطموح للوصول إلى أبعد مدى». وشدد مير على الأهمية الكبيرة لمباراة الأردن، وقال إن اتحاد الكرة يولي المنتخب الأولمبي اهتماماً كبيراً، ولا يدخر أي جهد في سبيل ظهوره بالمستوى المطلوب في هذه البطولة المهمة.

وناشد مير الجميع بضرورة دعم ومساندة المنتخب، مبيناً أن اللاعبين الشباب يحتاجون إلى دعم الجمهور، حتى ولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن التشجيع والمؤازرة يمكن أن يسهما في منح اللاعبين الدافع والحافز لتقديم أفضل أداء وتحقيق أحسن نتائج.

واكتفى الجهاز الفني للمنتخب، أمس، بأداء تدريبات استشفائية، خلال الفترة الصباحية، للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة كوريا الشمالية، ثم حصة تدريبية خفيفة خلال الفترة المسائية في ملعب التدريبات بمشاركة كل اللاعبين. ويتصدر الأبيض المجموعة برصيد أربع نقاط متفوقاً بالأهداف على الأردن صاحب الرصيد نفسه، مقابل نقطتين لفيتنام الثالثة، وكوريا الشمالية أخيراً دون رصيد. ويلعب المنتخب أمام الأردن في الملعب ذاته الذي فاز فيه على كوريا الشمالية 2-2، استاد «راجا مانجالا».

جاهزية تامة للاعبين قبل ختام دور المجموعات

أكد المدرب المساعد للمدير الفني للأولمبي، خالد علي أن الجهاز الفني بقيادة البولندي سكورزا يضع ثقته في كل اللاعبين للدفاع عن طموحات الأبيض. وقال في تصريح صحافي إن الأولمبي يتمتع بجاهزية تامة. وأكد: حرص الجهاز الفني على إعداد كل اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية والنفسية، باعتبار أن البطولة تحتاج إلى أن يكون أكبر عدد من اللاعبين في كامل جاهزيتهم، لتعويض أي نقص.

وأبدى خالد علي رضاه عن المستوى العام للمنتخب، وما قدمه اللاعبون من أداء في الجولتين الأولى والثانية. وأشاد بالانضباط الكبير الذي يسود أروقة المنتخب.

وطمأن الجماهير الإماراتية على موقف المنتخب قبل انطلاقة المباراة الأخيرة، مبيناً أن التحضيرات تسير بصورة جيدة، وأن جميع اللاعبين في وضع بدني وفني مميز.