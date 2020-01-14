المنتخب الأولمبي يتخطّى كوريا الشمالية وينعش آماله بالتأهل لـ «أولمبياد 2020»

المصدر: منصور السندي - دبي

أنعش المنتخب الأولمبي حظوظه في التأهل الى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بفوزه الثمين، أمس، على كوريا الشمالية بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب بوريرام بمدينة بوريرام التايلاندية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في تايلاند المؤهلة بدورها الى دورة الألعاب الأولمبية.

وسجل كل من المدافع خليفة الحمادي وزايد العامري هدفي المنتخب في الدقيقتين 18 و31، على التوالي.

ورفع المنتخب رصيده الى أربع نقاط وتصدر المجموعة الرابعة مستفيداً من تعادل منتخبي الأردن وفيتنام سلباً، أمس، وتساوي المنتخب الأردني مع الأبيض بنفس الرصيد من النقاط لكنه في المركز الثاني بفارق هدف عن الأبيض، وحل المنتخب الفيتنامي ثالثاً بنقطتين، وأخيراً كوريا الشمالية من دون رصيد من النقاط في المركز الرابع، ويكفي الأبيض التعادل في الجولة الثالثة أمام الأردن لضمان التأهل إلى الدور الثاني.

وظهر المنتخب الأولمبي أمام كوريا الشمالية بشكل مختلف عن المستوى الذي ظهر به في مباراته الأولى أمام فيتنام، وأتسم أداء المنتخب الأولمبي خصوصاً على مدار شوطي المباراة بالتنظيم الدفاعي الجيد والأداء الجماعي في خطي الوسط والهجوم.

إدار المباراة طاقم تحكيم عماني بقيادة أحمد الكاف.

أنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين.

وسيخوض المنتخب الأولمبي مباراته الثالثة والأخيرة في هذه المرحلة أمام الأردن يوم بعد غدٍ الخميس.

حاول المنتخب الأولمبي منذ بداية الشوط الأول فرض أسلوبه في المباراة وتغيير الصورة التي ظهر بها خلال مباراته السابقة أمام منتخب فيتنام، ونجح في تسجيل هدف السبق بعد مرور «18» دقيقة على انطلاقة المباراة عن طريق المدافع خليفة الحمادي من هجمة سريعة قادها المنتخب على جبهة كوريا الشمالية.

وأعطى الهدف المبكر لاعبي المنتخب ثقة كبيرة في أنفسهم لزيادة غلتهم من الأهداف في الشباك الكورية الشمالية.

وتمكن زايد العامري من إضافة الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي في الدقيقة31 مستفيداً من تمريرة عرضية لعبها عبد الله رمضان قبل أن بسدها العامري قوية في الشباك.

واستطاع رباعي دفاع المنتخب الأولمبي بقيادة المدافع المتألق خليفة الحمادي ومن خلفهم الحارس محمد الشامسي، الحد من خطورة مهاجمي المنتخب الكوري الشمالي خلال فترات الشوط الأول.

وأنقذ الحارس محمد الشامسي مرماه من هدف محقق أثر هجمة سريعة قادها هجوم المنتخب الكوري الشمالي.

حاول المنتخب الأولمبي مع بداية الشوط الثاني تعزيز تقدمه في المباراة وتسجيل الهدف الثالث وقاد زايد العامري وعلي صالح وجاسم يعقوب أكثر من محاولة خطرة لكن الدفاع الكوري الشمالي أفسدها في اللحظة المناسبة.

رفع المنتخب رصيده الى أربع نقاط وتصدر المجموعة الرابعة، مستفيداً من تعادل الأردن وفيتنام.

سكورزا: حققنا فوزا مهما

أعرب المدير الفني للمنتحب الوطني الأولمبي ماسيج سكورزا، عن رضائه التام عن مستوى اللاعبين في المباراة، مبيناً أن الأبيض الأولمبي حقق فوزاً مهماً في البطولة، وتقدم خطوة إلى الأمام في سبيل التأهل إلى المرحلة المقبلة.

وأثنى سكورزا على المستوى المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذلوه، معتبراً الفوز خطوة مهمة في مشوار المنتخب في البطولة التي يسعى من خلالها لتأكيد جدارته وسط منتخبات آسيوية قوية ومتمرسة.

وأعرب المدرب عن تفاؤله بقدرة المنتخب على العبور إلى الدور التالي، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الموهوبين القادرين على صناعة الفارق وقيادة المنتخب للوصول إلى أبعد مدى في البطولة، مقدماً شكره لكل نجوم المنتخب الذين قدموا أداءً طيباً ولم يبخلوا بأي جهد في سبيل تحقيق الفوز.

وطالب سكورزا اللاعبين بالتركيز أكثر في المباراة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات، والتي تجمعه بالمنتخب الأردني، مشدداً على أهمية المواجهة وضرورة تحقيق الفوز فيها لضمان التأهل.