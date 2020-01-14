3 مواطنين جدد في قائمة أفضل صانعي أهداف بالدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت مباريات دوري الخليج العربي، في الجولات الـ12 الأولى من المسابقة، تألقاً كبيراً من اللاعبين المواطنين في صناعة الأهداف، إذ ضمت قائمة أكثر خمسة لاعبين في صناعة الأهداف وجود ثلاثة لاعبين مواطنين ولاعبين أجنبيين، بينما كانت المفاجأة هي غياب الثنائي الدولي عمر عبدالرحمن وخلفان مبارك.

وتصدّر لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو قائمة الأكثر صناعة للأهداف، بصناعته سبعة أهداف، بينما جاء في المركز الثاني لاعب العين بندر الأحبابي بصناعته ستة أهداف في 10 مباريات شارك فيها، وتبعه في المركز الثالث لاعب النصر، الهولندي براندلي كواس، بصناعته ستة أهداف في 12 مباراة، وجاء في المركز الرابع لاعب الظفرة خالد باوزير بصناعته خمسة أهداف في 11 مباراة، وحل خامساً لاعب شباب الأهلي يوسف جابر بصناعته أربعة أهداف في ثماني مباريات شارك فيها.

ويتساوى في المركز الخامس مع يوسف جابر، خمسة لاعبين، بصناعة كل لاعب لأربعة أهداف، ولكن لاعب شباب الأهلي يتفوق بسبب مشاركته في عدد مباريات أقل، إذ شارك لاعب بني ياس سهيل النوبي في 10 مباريات، ولاعب عجمان، البلجيكي ويليام أوسو في 11 مباراة، وكل من لاعب اتحاد كلباء، المجري بالازس جوجاك، ولاعب عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، ولاعب اتحاد كلباء، الأردني ياسين البخيت، في 12 مباراة.

في المقابل، كانت المفاجأة أن لاعب المنتخب الوطني والجزيرة، خلفان مبارك، الفائز بلقب أفضل لاعب في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، لم يصنع أي هدف خلال مشاركاته مع «فخر أبوظبي» في الدوري في الموسم الحالي، والتي بلغت ثماني مباريات، بينما أحرز ثلاثة أهداف من إجمالي ست تسديدات على المرمى، أما عمر عبدالرحمن فصنع هدفاً واحداً، وأحرز هدفين خلال 12 مباراة شارك بها في الدوري.

وعلى صعيد اللاعبين الأكثر صناعة للفرص في دوري الخليج العربي، تصدر اللاعب المجري بالازس جوجاك القائمة، بتمريره 39 كرة كان بإمكان لاعبي اتحاد كلباء ترجمتها إلى أهداف، لكنهم أحرزوا أربعة أهداف فقط من 39 فرصة محققة صنعها اللاعب المجري.

وجاء في المركز الثاني لاعب خورفكان، البرازيلي دودو، بصناعته 33 فرصة في 12 مباراة شارك بها، ولكن «النسور» أحرز هدفاً واحداً من 33 فرصة محققة صنعها اللاعب البرازيلي، وتكرر الأمر نفسه مع لاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن الذي جاء في المركز الثالث بتمريره 29 كرة حاسمة لم يتم استغلالها إلا مرة واحدة وإحرازها هدفاً.

أما اللاعب الأكثر فاعلية كان الإيطالي إيغور كورنادو الذي جاء في المركز الرابع بصناعته 28 فرصة في تسع مباريات شارك فيها، واستغلها «الملك» بإحراز سبعة أهداف، بينما جاء في المركز الخامس لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، بصناعته العدد نفسه من الفرص، ولكن في 12 مباراة، إذ لم يستفد «الإمبراطور» من 28 تمريرة حاسمة للاعب البرازيلي، سوى مرتين تمت ترجمة هذه الفرص إلى هدفين فقط.

وواصل بندر الأحبابي التأكيد على أنه أفضل لاعب في العين في الجولات الـ12 الأولى، بعدما جاء في المركز السادس بصناعته 27 فرصة في 10 مباريات، إذ كان اللاعب الدولي من المؤثرين في أهداف «الزعيم» باستفادة اللاعبين ست مرات من الفرص المحققة التي صنعها الأحبابي.

الأكثر صناعة للفرص في الدوري

بالازس جوجاك: 39

دودو: 33

عمر عبدالرحمن: 29

إيغور كورنادو: 28

فابيو ليما: 28

الأكثر صناعة للأهداف في الدوري

إيغور كورنادو: 7

بندر الأحبابي: 6

براندلي كواس: 6

خالد باوزير: 5

يوسف جابر: 4