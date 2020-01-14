فارس جمعة وحداوي 18 شهراً

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أعلن نادي الوحدة، رسمياً، التعاقد مع فارس جمعة قادماً من الجزيرة، بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم، دون أن يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وسبق للمدافع الدولي (31 عاماً) أن خاض تجربة احترافية ناجحة في العين، قبل أن ينتقل للجزيرة صيف 2015، دون أن يخوض معه أي مباراة رسمية هذا الموسم.

وذكر الوحدة في بيان عبر «تويتر»: «تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب».

وظهر اللاعب خلال مراسم التوقيع برفقة المشرف العام على الفريق، عبدالسلام جمعة، وبالقميص رقم 44، وهو القميص ذاته الذي كان يرتديه مع الجزيرة.

ونشر الوحدة مقطع فيديو للترحيب باللاعب الجديد، وكتب معه «فارس جمعة أهلاً بك في معقل أصحاب السعادة».

وتعد صفقة فارس جمعة هي الثانية على صعيد اللاعبين المواطنين التي يُبرمها الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع لاعب خط الوسط خميس إسماعيل في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى اللاعب ارتباطه بالوصل. وأكّد فارس جمعة أن خطوة انتقاله للعب لنادي الوحدة تُمثل تحدياً كبيراً بالنسبة له مع عالم كرة القدم.

وقال جمعة لـ«الإمارات اليوم»: «أود أن أشكر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي الذي طلب التعاقد معي بالاسم، وهذا الأمر يحمّلني مسؤولية كبيرة، وأعد سموه وكذلك جماهير النادي بأن أقدم أفضل ما عندي لأكون عند حسن ظن كل من وثق بي».

وأضاف: «مهمتي الأولى أن أساعد الفريق على العودة لمكانه الطبيعي في مقدمة الدوري، وهذه مسؤولية تقع علينا كلاعبين وجهاز فني، وبدعم الجماهير نحقق أهدافنا من الاستحقاقات المتبقية لنا في الموسم». وشدد جمعة على أن خطوات انتقاله تمت بسهولة وسلاسة تامة.

وأوضح: «أشكر نادي الجزيرة الذي تفهّم رغبتي في الانتقال للوحدة، رغم أن عقدي مازال متبقياً به أربعة أشهر».