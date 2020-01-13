نقل نهائيات «دولية الفجيرة للتنس» إلى دبي بسبب الأمطار

المصدر: محمد فاضل ــ الفجير

توج الامين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي، أول من أمس، الفائزين الاوائل في بطولة الفجيرة الدولية للشباب، التي اقيمت في ملاعب نادي النصر لينغرلاند، بعد ان تم نقلها من الفجيرة إلى دبي بسبب هطول الامطار الشديد مما تعذر اكمالها في ملاعب الفجيرة.

وجرى تتويج الفائزين الاوائل بحضور السكرتير الفني للاتحاد صلاح البراملي، ومدير نادي تنس الفجيرة سارة كلينتون، وأدار المباراة النهائية الحكم العراقي ليث العاني.

واسفرت النتائج عن فوز الكازاخستاني كالفنكر بالمركز الاول لفئة الشباب بعد ان تغلب في النهائي على اليوناني كونتوراكيس بمحموعتين نظيفتين (6-2) و(6-4).

وفي فئة البنات فازت الجورجية كاكوشيديتش بالمركز الاول بعد فوزها على المصرية ياسمين عزت بمجموعتين (6-3) و(7-5).

وفي الزوجي فاز كل من الكازاخي كالفنكر والسلوفاكي جاكوب بالمركز الاول بعد تفوقهما على التونسي حبيب استمبولي والباكستاني رحمن (4-6) و(6-3) و(10-8)

بينما فازت الفرنسيتين الباز ايفا، ومايليا مونفيليس، على الكازاخستانيتان كارلوفا وتيتيانا (6-4) و(6-3) ليحرزن المركز الاول بثنائي الشابات.

من جهته وصف الامين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر المرزوقي، البنى التحتية المتميزة التي تتمتع بها الإمارات مهدت لنجاح البطولة بشكل مميز، وهنأ اللاعبين الفائزين وقدم الشكر لاتحاد التنس ونادي الفجيرة الدولي للجهود التي تم بذلوها خلال البطولة بالرغم من الظروف المناخية الصعبة، وأشاد بدور نادي النصر لينغرلاند في بنجاح المتحقق.