تحدي أبوظبي العالمي لزوارق الريموت ينطلق الخميس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف منطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، يوم الخميس المقبل، منافسات تحدي أبوظبي العالمي لزوارق الريموت كنترول، بحضور ومشاركة أكثر من 80 محترفاً من 12 دولة، وتعدّ هذه البطولة من المنافسات البحرية الحديثة، التي يقوم نادي أبوظبي البحري بالإسهام أكثر في تطويرها وتنظيمها، من خلال البطولات المحلية التي بدأت في هذه الفئة قبل ثلاث سنوات.

وتقام البطولة على مدار يومين، وتنقسم إلى ثلاث فئات هي: «فئة محترفين 4 سل»، و«فئة مبتدئين 3 سل»، و«فئة ناشئين 2 سل،» وسيكون التركيز والإقبال الأكبر على المشاركة في «فئة المحترفين».