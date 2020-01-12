العدناني يتوّج بلقب بطولة الشطرنج العشوائي

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

توّج المغربي مخلص العدناني، بلقب بطولة الشطرنج العشوائي، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، على هامش النسخة العاشرة من بطولة الشارقة الدولية للفتيات، المقامة تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وحلق العدناني في الصدارة برصيد ست نقاط من سبع جولات خاضها في البطولة متفوقاً بكسر التعادل عن البولندي بارتوس سوكو، الذي جاء في المركز الثاني، فيما حلّ في المركز الثالث وبالرصيد نفسه الفلبيني دانديل فرناندوز.

حضر افتتاح بطولة الشطرنج العشوائي، التي شارك فيها 95 لاعباً ولاعبة من 23 دولة: الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والشيخ حميد المعلا، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، ورئيسة مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، نجلاء الشامسي، ومديرة البطولة، علياء المازمي.

من ناحية أخرى، يسدل اليوم الستار على منافسات النسخة العاشرة لبطولة الشارقة الدولية للفتيات، حيث أنهت اللجنة المنظمة كل الترتيبات لحفل الختام، الذي سيشهد توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى، إذ رصدت اللجنة المنظمة 70 ألف درهم للفائزين من المركز الأول إلى الـ15، كما رصدت جوائز فردية على مستوى الدولة للاعبات المواطنات الأفضل تحقيقاً للنتائج في البطولة.

وأعربت نجلاء الشامسي عن سعادتها بالمستوى الذي ظهرت عليها البطولة حتى الجولات الأخيرة.

وقالت في تصريحات صحافية: «هذا النجاح يحمّلنا مسؤولية كبيرة في السنوات المقبلة للحفاظ على المكتسبات التي خرجنا بها من تلك البطولة، التي باتت من الأحداث المدرجة في الأجندة الدولية، واستمرارها كل هذه السنوات يؤكد أنها حققت الهدف منها، وهو الترويج السياحي والرياضي للإمارات بصفة عامة، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، وأيضاً توفير الاحتكاك لجميع لاعباتنا على مستوى أندية الدولة، من خلال وجود 35 دولة من البطولة، كما أنها تمثل رافداً للكوادر الوطنية في تنظيم البطولات.