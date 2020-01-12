الهاجري: «نقطة فيتنام» مُرضية.. والأولمبي سيقدّم الأفضل أمام كوريا الشمالية

المصدر: بوريرام - الإمارات اليوم

طوى المنتخب الأولمبي صفحة لقاء فيتنام، الذي أنهاه بالتعادل في مستهل مشواره بكأس آسيا تحت 23 سنة، البطولة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، والمقامة في ضيافة تايلاند، ودخل في أجواء الاستعداد للقاء المقبل، غداً، أمام كوريا الشمالية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وقال عضو اللجنة الانتقالية رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، غانم الهاجري، في تصريح صحافي: «نقطة التعادل التي خرج بها الأولمبي في مباراته الأولى أمام فيتنام نتيجة جيدة ومُرضية، خصوصاً أنها جاءت في مواجهة منتخب قوي ويمتلك السرعة والتنظيم، ولديه الرغبة في المنافسة على البطولة».

وأشار الهاجري إلى أن المنتخب حصل على نقطة مهمة في بداية مشواره، وكان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل من التعادل، آملاً أن يحالف التوفيق اللاعبين أكثر، ويتمكنوا من تحقيق نتائج أفضل والتعويض في المباريات المقبلة.

وأبدى الهاجري رضاه عن أداء المنتخب خلال المباراة، وعن مستوى جميع اللاعبين، مبيناً أنهم يتطلعون إلى تقديم الأفضل في المواجهة المقبلة أمام كوريا الشمالية، مجدداً ثقته بنجوم المنتخب وقدرتهم على إنجاز المطلوب.

وأشاد الهاجري بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة، مقدماً شكره لكل اللاعبين الذين قدموا أداءً جيداً، وقاتلوا بقوة طوال زمن المباراة من أجل تحقيق الفوز.

ووصف الهاجري الأولمبي بأنه النواة الأساسية للمنتخب الأول، ويمثل العمود الفقري لمستقبل كرة القدم الإماراتية، متمنياً أن يستمر المنتخب في تحقيق النتائج الإيجابية، وينجح في الحصول على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وأدى المنتخب، أمس، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث شملت الفترة الصباحية تدريبات استشفاء في صالة الجيمنازيوم وحوض السباحة للاعبين الذين شاركوا في مباراة فيتنام، فيما شهدت الفترة المسائية مراناً خفيفاً لكل اللاعبين.

وكان الجهاز الفني، بقيادة ماسيج سكورزا، قد أغلق ملف مباراة فيتنام، وركز على مباراة كوريا الشمالية التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة للأولمبي، إذا ما أراد مواصلة المشوار في النهائيات والمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور ربع النهائي.

وحرص سكورزا على التحدث مع اللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية، مشيداً بالجهود التي بذلوها في مباراة فيتنام، واللعب بقوة وشراسة أمام منتخب منظم وسريع، مؤكداً ثقته بأن اللاعبين لديهم الأفضل لتقديمه في مباراة كوريا الشمالية التي سيلعبها الأبيض من أجل تحقيق الفوز.

في جانب آخر، وعد حارس المنتخب، محمد الشامسي، بتقديم مستوى أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة. وأوضح في تصريح صحافي أن المنتخب قدم مستوى جيداً أمام فيتنام، ونجح في الخروج بنقطة، لافتاً إلى أنهم كانوا يخططون لتحقيق الفوز في بداية مشوار البطولة، وحرصوا على القتال بقوة طوال الـ90 دقيقة، لكن المباراة انتهت بالتعادل، معتبراً النتيجة جيدة قياساً بقوة المنتخب المنافس.

وذكر الشامسي أن جميع المنتخبات الموجودة في المجموعة تتسابق لحصد النقاط من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المنافسة ستشتد أكثر في الجولة الثانية، وأن المنتخبات ستحرص على تقديم كل ما تملك لتحقيق الفوز، وهو ما يلزمهم بتكثيف الجهود في المباراة المقبلة، حتى يحققوا الفوز على كوريا الشمالية.

وطالب حامي عرين الأبيض الأولمبي زملاءه اللاعبين بالتركيز أكثر في المباراة المقبلة أمام كوريا الشمالية، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أجل تعزيز حظوظ المنتخب في بلوغ المرحلة المقبلة، متمنياً أن يوفقوا في إسعاد الجماهير الإماراتية التي تنتظر الكثير من هذا المنتخب. وقال: «سنكون حريصين على بذل وتقديم كل ما نملك في المباراة الثانية لنحقق الانتصار، من المهم أن نفوز في الجولة المقبلة، حاجتنا إلى النقاط الثلاث ملحّة، كل المنتخبات تملك الحظوظ نفسها والجميع لديه الطموح للاستمرار في البطولة، لذلك يجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لنخرج فائزين».

لا سبيل أمام المنتخب إلا الفوز في الجولة الثانية، للحفاظ على فرصته في التأهل إلى الدور المقبل.

الأردن يتصدّر المجموعة الرابعة، والأولمبي وفيتنام بنقطة، وكوريا الشمالية دون رصيد.