المصدر: الامارات اليوم

زيادة

رفضت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي طلب لاعب دولي شاب، يعتبره جمهور النادي مستقبل الفريق، بزيادة قيمة تعاقده، مبينة للاعب أنه سيتم النظر في قيمة العقد عقب نهايته.

خطة

استغرب مراقبون عدم قيام مسؤول رياضي كبير تم تعيينه أخيراً بمنصب مهم في جهة رياضية مرموقة بأي ظهور إعلامي أو الإعلان عن خطته وبرامجه للمرحلة المقبلة، رغم أن الأوساط الرياضية تعوّل عليه كثيراً في إحداث نقلة كبيرة في هذه الرياضة المرموقة التي يتولى مسؤوليتها.

إيغور

ينتظر جمهور الشارقة قيام النادي بالإعلان رسمياً عن موعد عودة لاعب الفريق المحترف البرازيلي إيغور كورنادو للملاعب، بعد تعرضه للإصابة بقطع في العضلة الضامة، وخضوعه أخيراً لعملية جراحية.

تقييم

يقوم نادٍ كبير بدوري الخليج العربي بالتشاور مع مدرب الفريق بعملية تقييم دقيقة للاعبيه الأجانب والمحليين، تمهيداً لإجراء تغييرات باستقطاب لاعبين جدد في أعقاب تراجع نتائج الفريق في الدوري، على الرغم من أنه كان يحتل مركزاً مرموقاً في المنافسة.

مدرج

‏أعلن مكتب شؤون جماهير فريق العين عن تخصيص مدرج للعائلات في استاد هزاع بن زايد، وبالمجان، من أجل حضور مباراة الفريق أمام النصر، مساء اليوم، بجانب وجود العديد من الفعاليات المصاحبة خارج الاستاد.

طلب

طلب مدرب أجنبي من إدارة ناديه البحث عن لاعبين مواطنين لدعم خط الدفاع، خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن طلب المدرب قوبل بالتحفظ الشديد، نظراً للضائقة المالية التي يعانيها النادي في هذه الفترة.

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