شاهين يعود إلى التدريبات مع الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

عاد فريق كرة القدم بنادي الشارقة الى التدريبات مجدداً على ملعبه، بعد فترة راحة لمدة خمسة أيام منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري للاعبين، عقب مباراة الوحدة التي أقيمت في الأول من الشهر الجاري، وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي. وتدرب الشارقة أول من أمس استعداداً لقمة الجولة المقبلة 13، أمام شباب الأهلي 24 الجاري.

وشهدت التدريبات عودة بعض اللاعبين الذين غابوا في الفترة الماضية بسبب الإصابة، بينهم قائد الفريق شاهين عبدالرحمن.

ويسعى الجهاز الفني للشارقة لتجهيز الفريق بشكل جيد للفترة المقبلة، وتجاوز النتائج السلبية الأخيرة للفريق والعودة الى سكة الانتصارات مرة أخرى، بعدما تعرض لخسارتين على التوالي أمام الظفرة والوحدة.

وعانى الشارقة، في الفترة الماضية، غيابات مؤثرة في صفوفه، من بينهم المحترف البرازيلي إيغور كورنادو الذي خضع أخيراً لعملية جراحية اثر تعرضه لقطع كامل في العضلة الضامة خلال مباراة حتا في الكأس، وكذلك غياب شاهين عبدالرحمن في فترة سابقة قبل عودته للتدريب، وسيف راشد، وغيرهما من العناصر المؤثرة.