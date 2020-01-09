13 إدارياً وفنياً في خدمة المنتخب

المصدر: منصور السندي - دبي

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمرحلة حاسمة تبدأ نهاية مارس المقبل مع استئناف مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023، حيث تقع مسؤولية إعداد المنتخب، والسهر على تجهيزه للمهمة المقبلة على عاتق لجنة المنتخبات، ومن خلال عمل مباشر لـ 13 إدارياً وفنياً، ومن أعضاء الجهاز الطبي.

وكانت اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة التي تشكلت برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتقود الاتحاد في الفترة الحالية، قد أعلنت عن تسخير الإمكانات كافة التي من شأنها أن تدعم المنتخب في هذه المرحلة، وتوفير الأجواء المناسبة له ولجهازه الفني والإداري واللاعبين.

ورغم وجود لجنة المنتخبات برئاسة غانم الهاجري وعضوية حميد الطاير وعلي حمد وعيسى مير وأحمد بن درويش، الا أن هناك جهازاً إدارياً وفنياً يتولى إدارة المنتخب الأول، بعدما تمت إعادة تشكيل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية أخيراً.

وباستثناء مشرف ومدير وإداري المنتخب والمدرب يوفانوفيتش، وهم أسماء معروفة، فإن البقية جنود مجهولون يؤدون عملهم بتفانٍ ضمن منظومة متكاملة.

وأكد إداري المنتخب خالد الكعبي لـ«الإمارات اليوم» أن هناك ثلاث مجموعات إدارية في المنتخب تضم الجهاز الإداري والفني والطبي، مشيراً إلى أن «الجميع يعمل على قلب رجل واحد في جو من التعاون».

وقال إن الجهاز الإداري للمنتخب يضم إلى جانبه، كلاً من عيسى مير مشرفاً، وياسر سالم مديراً. وشدد على أن المسألة ليست بكثرة عدد الاشخاص وإنما بكفاءة الاشخاص الموجودين.

وأشار الكعبي الى أنه بجانب الجهاز الإداري والفني والطبي فإن هناك ايضاً تواجد الإعلام من قبل اتحاد الكرة بجانب عامل المهمات، لافتاً الى أنه بالنسبة لهم في الجهاز الإداري فإنهم لا يتدخلون في الأمور الفنية الخاصة بالمنتخب، كونها من مسؤوليات المدرب يوفانوفيتش وجهازه المعاون. وترصد «الإمارات اليوم» الهرم الإداري للمنتخب، الذي يتكون من 13 شخصاً يمثلون جميعهم فريق عمل واحداً، كل بحسب تخصصه.

يذكر أن المنتخب مطالب بالفوز في مبارياته الأربع المقبلة في تصفيات المونديال من أجل الحفاظ على فرصته في بلوغ المرحلة المقبلة.

وقال الكعبي إن هناك ارتياحاً كبيراً من قبل يوفانوفيتش بعد ختام المرحلة الأولى في تجهيز المنتخب. وأكد أن «تجمع الأبيض الأخير بدبي ترك انطباعاً جيداً يدعو للتفاؤل».

وأشار إلى أن يوفانوفيتش ليس جديداً على كرة الإمارات، بل كان متابعاً ويعرف اللاعبين من خلال وجوده في الفترة السابقة مدرباً لفريق النصر، معتبراً أن ذلك يعطي المدرب أريحية في العمل واختيار اللاعبين الجاهزين. وأضاف: «متفائلون خيراً بالمرحلة المقبلة، والدور الأكبر في هذه المرحلة يقع على عاتق الأندية من حيث تجهيز اللاعبين».

وشهد التجمع الأخير مشاركة 22 لاعباً تحضيراً لمباراتي المنتخب المقبلتين أمام ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 مارس المقبل. في جانب آخر علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية ستعقد اجتماعاً مع الجهاز الفني للمنتخب الأول، لبحث إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة، وتحديد موعد التجمع المقبل.

1- الجهاز الإداري

يتكون الجهاز الإداري للمنتخب الأول من عضو اللجنة الانتقالية، عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية عيسى مير، وهو المشرف العام على المنتخب، إلى جانب مدير المنتخب ياسر سالم، فيما تم أخيراً تعيين خالد الكعبي إدارياً.

ويختص هذا الجهاز بكل الأمور التي لها علاقة بالجانب الإداري، منها القائمة المالية، ومتابعة التزام اللاعبين، وكل الأمور المتعلقة بالسفر والترتيب للمعسكرات والتجمعات الداخلية والخارجية، بجانب عملية التنسيق مع لجنة المنتخبات واتحاد الكرة عموماً بكل ما يهم المنتخب.

2- الجهاز الفني

يتكون الجهاز الفني من خمسة أشخاص، على رأسهم المدير الفني الصربي إيفان يوفانوفيتش، ويضم طاقمه المساعد المكون من سليم عبدالرحمن وعلي مراد، إضافة الى مدربي الحراس واللياقة البدنية.

ويضطلع هذا الجهاز بكل الأمور الفنية خلال المباريات والتحضير لها، من ذلك اختيار اللاعبين، ووضع الخطط الفنية، وغير ذلك. وقاد يوفانوفيتش خلال الأيام القليلة الماضية أول تجمع له مع المنتخب، بعد توليه المهمة خلفاً للهولندي بيرت فان مارفيك.

3- الجهاز الطبي

يضم الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، طبيباً متخصصاً إلى جانب ثلاثة مساعدين، من بينهم معالج طبيعي ومدلك، ويقوم الجهاز الطبي بمهمة متابعة الحالة الصحية للاعبي للمنتخب وعلاجهم في حال تطلب الأمر بالتنسيق مع الأندية التي ينتمي اليها هؤلاء اللاعبون، وأيضاً متابعة التغذية التي تقدم للاعبين، والتأكد من جودتها وسلامتها.

علماً أن أكثر شيء يقلق الجهاز الإداري والفني والطبي للمنتخب هو تعرض اللاعبين للإصابات، حيث تصبح مسألة التنسيق بالغة الأهمية بين مختلف الأجهزة.

4- موظف المهمات

يلعب موظف المهمات دوراً مهماً ضمن المنظومة الإدارية التي تتبع لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، ومتابعة كل التفاصيل المتعلقة به. ويأتي وجود موظف للمهمات في إطار الحرص على توفير كل سبل الراحة للمنتخب من الجوانب كافة.

ومن خلال المتابعة والرصد للعمل الإداري خلال المنتخب الوطني فإن الجميع يلمس بدءاً من أعلى قمة الهرم الإداري في المنتخب وحتى أصغر موظف في هذه المنظومة، روح التناغم التي تسود بين جميع أفراده.

الأبيض يستعد لمرحلة مهمة تبدأ نهاية مارس المقبل مع انطلاق رحلة الإياب في تصفيات المونديال.