تتويج 10 فائزين في بطولة الرماية بمهرجان ليوا

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، بطولة الرماية للبندقية السكتون لمسافة 50 متراً، والهوائية لمسافة 10 أمتار، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2020 بتل مرعب، حيث شارك في البطولة 552 رامياً ورامية، وظفر 10 فائزين بالجوائز المالية التي رصدتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وفاز بالمركز الأول لفئة السكتون أحمد الدرعي، برصيد 94 نقطة، فيما احتل المركز الثاني مبخوت المنهالي برصيد 93 نقطة، وجاء في المركز الثالث علي الكتبي برصيد 93 نقطة، وحقق سالم المزروعي المركز الرابع برصيد 92 نقطة، واكتفي نايف عبدالله سالم المحرمي بالمركز الخامس برصيد 92 نقطة.

وفي فئة البندقية الهوائية للبراعم، انتزع علي المنصوري المركز الأول برصيد 150 نقطة، فيما احتل سالم سهيل المركز الثاني برصيد 149 نقطة، وجاء عبدالله المزروعي في المركز الثالث برصيد 98 نقطة، واحتل حامد المنهالي المركز الرابع برصيد 97 نقطة، وحل حمد المنصوري في المركز الخامس برصيد 83 نقطة. وتوج الفائزين رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي محمد المنصوري، ورئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي محمد المزروعي، وعضو مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية الرائد محمد الحمادي، ورئيس لجنة بطولة الرماية في المهرجان عامر المنهالي. من جانبه، أكد الرائد محمد الحمادي، أن بطولة الرماية في ظهورها الأول بمهرجان ليوا الدولي حققت النجاح المنشود، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة من الرماة فاقت التوقعات. وقال في تصريحات صحافية: «بلغ عدد المشاركين من الجنسين 552 مشاركاً، وهو مؤشر جيد إلى أن بطولة الرماية حجزت موقعها لتكون بطولة أساسية ضمن قائمة بطولات المهرجان في السنوات المقبلة»، وأضاف: «مهرجان ليوا الدولي أصبح حدثاً جاذباً للزوار، بما يقدمه من فعاليات متنوعة، ومسابقات شيقة، وبطولات متنوعة تجذب إليها عشاق التحدي والمغامرة من داخل الدولة وخارجها، كما نجح في استقطاب اهتمام الزوار والسياح، واصبح وجهة لعشاق التحدي والإثارة والمغامرة لرياضات الصحراء». وأضاف: «المهرجان شهد هذا العام توسعاً كبيراً من حيث التنظيم والمسابقات والفعاليات المصاحبة التي تمتد على مساحات واسعة في صحراء ليوا، شملت عدداً من الأنشطة الرياضية وبطولة الرماية والمسابقات الرئيسة في المهرجان، ومنها بطولات السيارات، وبطولات الدرجات، إضافة إلى المسابقات التراثية، ونتقدم بالشكر للجنة العليا المنظمة للمهرجان، ولفريق عمل نادي الظفرة للرماية الذي أشرف باحترافية ومهنية عالية على البطولة حتى خرجت بهذا التنظيم الرائع». من جانبه، يترقب عشاق رياضات التحدي والمغامرة ومحركات السرعة انطلاق بطولة الاستعراض «Burn0ut» عند الرابعة من مساء اليوم على حلبة الاستعراض بمنطقة تل مرعب، وأكمل جميع المسجلين للمشاركة في البطولة استعداداتهم لخوض غمار التحدي، والفوز بالمركز الأول، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للفائزين.

الدرعي: سعيد بأقوى البطولات

أعرب الفائز بالمركز الأول لفئة السكتون، أحمد الدرعي، عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن هذه البطولة تعتبر واحدة من أقوى البطولات التي شارك فيها بسبب العدد الكبير للمشاركين، وتقدم بشكره للجنة العليا المنظمة للمهرجان ونادي الظفرة على حسن التنظيم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مهرجان ليوا جاء متميزاً هذا العام، واشتمل على عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتوافرت فيها كل وسائل الأمن والسلامة وجميع خدمات التخييم.

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نقطة حققها أحمد الدرعي، الفائز بالمركز الأول في فئة السكتون.