230 ألف درهم جوائز بطولة دبي لصيد الأسماك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في أولى جولات بطولة دبي لصيد الأسماك، التي ينظمها النادي ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وكشف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تفاصيل الحدث الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى 18 الجاري، برعاية شركة دلما مارين للقوارب والمحركات البحرية، وإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبالشراكة مع مؤسسة بي آند أو ماريناس، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك.

وقال بيان صحافي: «رصدت اللجنة المنظمة مبلغ 230 ألف درهم كمجموع لجوائز المسابقة في الجولة الأولى، التي تشمل فئتين، الأولى لأسماك (الكنعد)، والثانية لسمك (السكل)، حيث ستوزع على أبطال الفئة الأولى جوائز مالية قيمة من الأول إلى العاشر، فيما يحصل على التتويج في الفئة الثانية أصحاب المراكز الثلاثة الأول».

وأصدرت اللجنة المنظمة اللوائح الخاصة بالمشاركة، التي تتضمن الشروط، وطريقة الصيد، وكيفية توثيقه، والبرنامج الزمني، ومكان تسليم صيد الأسماك، والذي سيبدأ في موقع مرفأ (بي أند أو) ماريناس في جميرا الرابعة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.