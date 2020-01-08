نادي الإمارات يتعاقد مع البرازيلي دييغو دا سيلفا

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

أعلن نادي الإمارات تعاقده رسمياً مع البرازيلي دييغو دا سيلفا، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، في أول تعاقدات النادي خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وجرى توقيع العقد بحضور عضو مجلس إدارة النادي مشرف الفريق الأول وفريق تحت 19 سنة خليل الطويل، وبعد أن اجتاز اللاعب كل الفحوص الطبية.

وسبق لدا سيلفا أن لعب لدبا الفجيرة في الموسمين الماضيين، وقال في تصريح صحافي: فاضلت بين عدد من العروض من البرازيل والإمارات، ومن دول أخرى، واخترت اللعب لمصلحة نادي الإمارات لتكون تجربة جديدة بعد دبا الفجيرة. وسبق لدا سيلفا أن لعب مع النجم الساحلي التونسي، بجانب بالميراس البرازيلي، ولأندية كورية ويابانية.