«كايت سيرف» تدشن فعاليات «دبي البحري» 2020

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يستهل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته وأنشطته في عام 2020 يوم الجمعة المقبل مع انطلاق أولى مراحل بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف التي تستمر يومين في شواطئ جميرا.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منافسات البطولة للعام الثالث على التوالي، وأكملت اللجنة المنظمة في النادي كل الترتيبات اللازمة لإقامة منافسات (الجولة الأولى) والتي ينظمها النادي ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2019-2020 بالتنسيق مع لجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، وكذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في شرطة دبي (مركز شرطة الموانئ) وبلدية دبي.

ويتنافس المشاركون في ألقاب 12 مسابقة في سباقات هايدرو فويل والمهارات المفتوحة (فري ستايل) ومنافسات (توين تيب) وتشمل فئات الرجال والسيدات والناشئين.

وقال مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هزيم محمد القمزي في بيان صحافي، إن «بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف أصبحت واحدة من أهم البطولات التي تقام خلال الموسم الرياضي البحري وموعد يترقبه عشاق هذه الرياضة والذين يمارسونها بشكل ملحوظ في شواطئ جميرا، وكذلك كل إمارات الدولة، ما استدعى المساهمة معهم في إيجاد منصة وبطولة تلبي رغباتهم في أجواء مناسبة وتنمي المواهب الشابة».