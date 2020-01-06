عيسى مير: هل يُعقل أن يستعد المنتخب لتصفيات المونديال في 10 أيام فقط

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أكد مشرف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عيسى مير، أنه لمس من لاعبي المنتخب، جدية وحماساً كبيراً، في أول تدريب يجريه الأبيض تحت قيادة المدرب الصربي، إيفان يوفانوفيتش، أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة، ما يدعو إلى التفاؤل، واصفاً مهمة المدرب بالانتحارية في ظل ما وصفه بضيق الوقت لتجهيز المنتخب، متسائلاً «هل يعقل أن يستعد المنتخب لمرحلة مهمة في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وخوض مباراة ماليزيا المقبلة في 10أيام فقط؟»، لكنه في الوقت ذاته أكد أنه لو أعطى كل لاعب بنسبة 50% فقط وليس 100% فإنه واثق بأنهم سيصلون إلى الهدف المنشود.

وقال عيسى مير في تصريحات صحافية: «الأسماء التي تم اختيارها في القائمة الجديدة تعد الأفضل، لكني أرى أن المدرب في مهمة انتحارية نظراً إلى كون أنه سيرى اللاعبين لمدة 10 أيام فقط قبل مباراة ماليزيا، وكانت هذه الفترة في البداية ثلاثة أيام قبل أن تزيد إلى خمسة، وفي النهاية حصلنا على 10 أيام من خلال التنسيق مع الرابطة».

واعتبر مشرف المنتخب معدل أعمار لاعبي المنتخب طبيعياً، مشيراً إلى أن هناك لاعبين يلعبون حتى عمر 35 عاماً، لافتاً إلى أن الأهم هو وجود اللاعب القادر على العطاء وفي الوقت ذاته يحقق أفكار المدرب.

وأضاف: «شيء مفرح كوني أرى اللاعبين يصلون إلى ملعب التدريبات قبل الموعد المحدد، وهذا الأمر يعكس جديتهم ويعد بداية مبشرة، ونحن بحاجة إلى تجهيز اللاعبين نفسياً وذهنياً حتى تتجاوب عضلات اللاعبين مع أفكاره، ولي عتب هو أن الأجندة المحلية لا تخدم المنتخبين الأول والأولمبي».

وأكمل عيسى مير: «للأسف فإن اتحاد الكرة ورابطة كرة القدم الإماراتية في الفترة السابقة، لم يضعا البرنامج المناسب للمنتخب، وأتصور أن المنتخب لو كان في وضع أفضل من وضعه الحالي وكانت لديه نقاط أكثر لكان هناك تعاون أحسن من الذي يجده حالياً».

يذكر أن المنتخب سيواجه ماليزيا بالإمارات في 26 مارس المقبل، ويلتقي يوم 31 من الشهر ذاته مع منتخب إندونيسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ويواجه منتخب تايلاند في الرابع من يوليو المقبل، ويختتم مشواره في هذه التصفيات بلقاء فيتنام في التاسع من الشهر ذاته.