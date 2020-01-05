استبعاد 5 لاعبين من منتخب الإمارات بينهم أحمد خليل

المصدر: منصور السندي - دبي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم استبعاد خمسة لاعبين من التجمع الحالي للمنتخب في دبي لعدم جاهزيتهم، وهم أحمد خليل ووليد عباس والحسن صالح ومحمد عبد الرحمن ومحمد مرزوق، فيما تم ضم كلا من لاعبي شباب الأهلي يوسف جابر والجزيرة سالم راشد.

وأدى المنتخب اليوم الأحد تدريبه الثاني على ملعب ذياب عوانة في دبي بمشاركة 22 لاعبا

وسيختتم المنتخب تجمعه الداخلي الحالي غدا الاثنين على أن يستأنف تدريباته مجددا في مارس المقبل استعدادا لمباراتيه أمام ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 مارس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

وأجرى مدرب المنتخب الصربي يوفانوفيتش خلال الحصة التدريبية اليوم تقسيمة بين الفريقين الأصفر بقيادة كلا من عمر عبد الرحمن ومحمد فوزي وحبيب الفردان والأحمر بقيادة علي مبخوت وطارق أحمد ومحمد برغش.

وحرص المدرب يوفانوفيتش على إقامة هذا التجمع في هذا التوقيت للتعرف على اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة الجديدة والوقوف على مستوياتهم الفنية بعدما تولى تدريب المنتخب أخيرا خلفا للمدرب السابق الهولندي مارفيك.