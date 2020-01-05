نادي الشارقة يعلن عن شراكة مع أياكس الهولندي لاكتشاف المواهب في كرة القدم

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

وقع نادي الشارقة وأياكس أمستردام الهولندي، اتفاق شراكة بين أكاديميتي الناديين تستمر لمدة ثلاث سنوات قادمة يقوم خلالها النادي الهولندي بالإشراف على أكاديمية نادي الشارقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد بمقر النادي بمنطقة سمنان في الشارقة، إذ تتضمن اتفاقية الشراكة قيام أكاديمية أياكس بالإشراف على اكاديمية نادي الشارقة لكرة القدم عبر أطقم تدريب مقيم بالدولة تكون مسؤولة عن جميع جوانب الأكاديمية من اكتشاف وتطوير المواهب والمساندة وغيرها.

من جانبه وصف رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح هذه الشراكة بالخطوة المهمة جداً بالنسبة لنادي الشارقة.

وأضاف محسن مصبح "يسرنا أن نعقد هذه الشراكة مع نادي أياكس أمستردام صاحب أفضل أكاديمية كرة قدم في العالم".

وتابع" نطمح من خلال ذلك الى تنمية وتطوير أكاديمية كرة القدم في نادي الشارقة من خلال تطبيق أفضل منهجيات التدريب وأفضل الممارسات العالمية لبناء جيل مميز من لاعبي كرة القدم وجعلهم قادة المستقبل الرياضيين".

وأشار مصبح الى أن من أهداف المشروع التي تجد اهتماما مباشراً من رئيس مجلس الإدارة محمد جمعة بن هندي، تطوير قدرات المدربين الإماراتيين من خلال الاحتكاك المباشر مع المدربين الذين سيأتون من نادي أياكس والاستفادة من خبراتهم في خلق كادر وطني عريض يقوم بأعباء التدريب والتطوير في المستقبل.

من جانبه تحدث المدير التنفيذي لنادي أياكس إدوين فان دار سار، واصفاً الخطوة بالمهمة معبراً عن سعادته بإتمام هذا الاتفاق الذي سمح لهم بتوسيع شبكتهم في العالم.

وقال "سعداء بتواجدنا هنا في الإمارات وزيادة شبكتنا في العالم بإنضمام نادي الشارقة الإماراتي حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي أحد ممثلي دولة الإمارات في دوري أبطال آسيا 2020".

وأضاف إدوين"هذا النادي حافظ على مستوى مميز منذ الموسم الماضي وهو يحتل المركز الثاني في الدوري حتى هذه اللحظة مدافعاً بقوة عن لقبه" وقد وجدنا في مجال الأكاديميات أرضية وتفاهم مشترك بيننا وبين نادي الشارقة".

وشدد فان دار سار على أنهم وجدوا في نادي الشارقة شريكا مميزا.

حضر المؤتمر الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي ورئيس شركة كرة القدم بالنادي محسن مصبح والرئيس والتنفيذي لنادي أياكس أمستردام إدوين فان دار سار.