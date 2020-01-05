عمر بن زايد: الاستثمار الرياضي في مصر بوابة بني ياس للانطلاق عربياً وعالمياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس نادي بني ياس، أن النادي لديه خطط استثمارية واعدة في مصر، مؤكداً في تصريح صحافي أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة هذه الاستثمارات، التي جاءت بعد تشاور مع وزارة الشباب والرياضة المصرية. وقال سموه: «بكل تأكيد رؤيتنا تتخطى الحدود، ومن هذا المنطلق نسعى للاستثمار في أرض الكنانة، التي ستكون بمثابة بوابة بني ياس للانطلاق عربياً وعالمياً، في ظل ما تتمتع به من قدرات تساعد أي جهة على الانتشار الواسع»، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية ستقدم كل الدعم للنادي في هذا الجانب.

وهنأ سموه وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، على تجديد القيادة السياسية في مصر الثقة به، وعلى فوزه بجائزة الاتحاد العربي للثقافة والرياضة، وقال إنه شخصية جديرة بالثقة لما يتمتع به من خبرات ميدانية كبيرة، وكذلك خبرات علمية وأكاديمية.

وقال إن الدكتور أشرف صبحي من الشخصيات المتعاونة للغاية مع مختلف الجهات، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة لنادي بني ياس، قبل فترة، كانت مثمرة للغاية، وأكدت أنه لم ينسَ بني ياس مطلقاً، كونه واحداً من أبنائه الذين أسهموا في تطوير النادي وجعله منظومة احترافية متكاملة.

وأكد أن ما يقدمه «وزير الرياضة المصري لبعثات النادي التي توجد في مصر، واستقباله الدائم لكل من ينتمي للنادي، أمر يسعد الجميع، خصوصاً قيادة النادي برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».

وتابع سموه: «مناخ الاستثمار الرياضي في مصر أكثر من رائع، ويشجع أي جهة على الدخول فيه بكل قوة، ومن هذا المنطلق جاء التفكير في مقترحات الوزير المصري، التي كانت رائعة وتخدم كل الأطراف، سواء الرياضة المصرية، أو بني ياس بشكل خاص، ورياضة الإمارات بشكل عام.