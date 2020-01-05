المدرب لا يتحمل مسؤولية تراجع نتائج العين

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

توقف قطار دوري الخليج العربي بعد ختام الجولة 12 الخميس الماضي، مانحاً الفرق فرصة لالتقاط الأنفاس بعد فترة مضغوطة من المباريات، حيث شهدت إقامة خمس جولات في 23 يوماً فقط، بجانب إقامة دور الـ16 في كأس رئيس الدولة.

وحسم شباب الأهلي لقب الشتاء مبكراً قبل جولة واحدة من ختام مرحلة الذهاب، بعد أن وسع الفارق بينه وبين مطارده المباشر الشارقة إلى خمس نقاط، في المقابل استمرت النتائج المتواضعة لفريق العين هذا الموسم، لينزل إلى المرتبة الخامسة، رغم الصحوة المؤقتة التي كانت بعد الفوز على الوحدة، لكن تبعتها الخسارة من شباب الأهلي.

واعتبر جمهور كرة القدم في تصويت لـ«الإمارات اليوم» على مواقع التواصل الاجتماعي، حول رأيه في من يتحمل مسؤولية تراجع العين هذا الموسم، والخسارة الأخيرة من شباب الأهلي، وابتعاده عن المنافسة في لقب الدوري، اعتبر 17.1% فقط من إجمالي المصوتين البالغ عددهم 956 مشاركاً أن المدرب يتحمل مسؤولية ما يحصل للعين من تراجع، ومنها الخسارة الأخيرة من شباب الأهلي، بينما رأى 42.5% منهم أن الخسارة كانت نتيجة قوة شباب الأهلي، واعتبر 20.5% أن المسؤولية الأبرز تقع على الأجانب، بينما ذهبت نسبة مماثلة تقريباً 20% لتحمل اللاعبين المواطنين المسؤولية، أي أن (41% حمّلوا المسؤولية للاعبين).

وقال المحلل الرياضي خالد عبيد، إن العين لم يكن جاهزاً لقمة الجولة 12، مشيراً إلى أن المدرب المؤقت السابق العراقي فهد غازي لم تكن لديه دكة بدلاء يستطيع أن يتعامل من خلالها مع مجريات المباراة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «العين لم يخسر في المباراة فقط كنتيجة وإنما بسبب عدم الاستقرار منذ بداية الموسم، مع التغييرات الكثيرة في الفريق على المستويي الفني والإداري، من ذلك تغيير الجهاز الفني ومجلس الإدارة، وهو مشهد لم نعتد عليه في العين، الفريق الأكثر تتويجاً بالألقاب».

يذكر أن العين تعاقد قبل أيام مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي سيستلم المهمة خلفاً للمدرب العراقي فهد غازي الذي قاد العين مؤقتاً في أعقاب إقالة الكرواتي ليكو.

وأضاف عبيد: «العين لم ينجح من وقت سابق في استقطاب لاعبين أجانب أو مواطنين على مستوى احتياجات الفريق الذي افتقد لاعبين كان لهم تأثير كبير عندما غابوا عن التشكيل، وهو ما أثر كثيراً على الجانب الفني والشكل العام للفريق في مباريات البطولة».

ويبقى الرابح الأكبر في الدوري حتى الآن شباب الأهلي الذي قدم نفسه بقوة هذا الموسم، ويعتبر الأكثر إقناعاً وحصداً للنقاط، والأقوى دفاعاً حتى الآن، ما يعطي مؤشرات إلى بطل حقيقي، بعد أن نجح في إظهار ذلك بالفعل في الجولة 12 أمام العين في معقل الأخير، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في الشوط الثاني، وفي غياب أفضل لاعبين مهاجمين في الفريق والبطولة.

وشهدت الجولة الماضية الكثير من التقلبات، فقد كانت الخسارة الثانية على التوالي للشارقة على ملعبه أمام الوحدة، وهزيمة مفاجئة للجزيرة رغم كتيبة النجوم، وعلى ملعبه أمام النصر، ليخسر صاحب الأرض الرهان في القمم الثلاث التي أقيمت في هذه الجولة وهي العين، والجزيرة، والشارقة. وقد يستفيد الشارقة من التوقف ثلاثة أسابيع قد تقرب عودة نجمه الأول البرازيلي إيغور.

الوحدة في المقابل قد يستفيد من التوقف لتجهيز المصابين، أما النصر فقد حقق الأهم، ودخل المركز الثالث بـ23 نقطة متساوياً مع الجزيرة.

في الوصل، كان الخبر السار العودة القوية لنجمه البرازيلي ليما، الذي قاد الفريق إلى المركز السابع بـ18 نقطة، وبات منافساً على الهدافين، أما الظفرة فأصبح الرقم الصعب في الجولات الثلاث الأخيرة.

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق بعد ختام الجولة 12، يرجى الضغط على هذا الرابط.