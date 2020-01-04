«دولية أبوظبي» لقفز الحواجز تصل محطتها الختامية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تختتم، اليوم، بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز، التي يستضيفها نادي أبوظبي للفروسية على الميدان الرملي، وينظمها اتحاد الفروسية، تحت إشراف الاتحاد الدولي، حيث تقام منافسات شوط سباق التأهل لبطولة العالم التي ستقام في لاس فيغاس الأميركية، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام الجاري.

ويشارك في البطولة، التي تتضمن 16 شوطاً، 150 من فرسان وفارسات النخبة، يمثلون 20 دولة منها 7 دول عربية. وتتضمن قائمة المشاركين في شوط النخبة الفرسان المتأهلين من سباق الجائزة الكبرى وفق أفضل زمن، وتقام المنافسات على ارتفاع بين 145 و160 سم، وتصل قيمة الجائزة إلى 400 ألف درهم، وهي ضمن القيمة الإجمالية لجوائز المحترفين البالغة مليوناً و100 ألف درهم. ويشهد اليوم أيضاً إقامة أربعة أشواط أخرى، تجرى منافساتها على ارتفاعات بين 110 و145 سم، تتضمن سباقات عكس عقارب الساعة والجولة الواحدة.