بوقرة: 10 نقاط للفجيرة أمر مرضٍ في ظل الغيابات

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة إنه سعيد للغاية بنتيجة التعادل أمام عجمان بهدف لمثله، أول من أمس، ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، وأن «وصول الفجيرة إلى النقطة 10 أمر مرض، في ظل غيابات مؤثرة».

وقال بوقرة خلال المؤتمر الصحافي إن اللاعبين قاتلوا بشراسة حتى آخر دقيقة جاء منها هدف التعادل (96). وأوضح: «نلعب من دون مهاجمين وأجانب مؤثرين، وعلى الرغم من ذلك الفريق يملك 10 نقاط، وهو أمر مرضٍ بالإمكانات الحالية». وتابع: «ستكون هنالك تغييرات لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، خصوصاً في خط الهجوم، لتقوية الفريق تمهيداً لاستئنافه».

في المقابل، قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إنه مستاء للغاية من ضياع الفوز، وأكد في المؤتمر الصحافي: «لم يكن هنالك مبرر لزيادة الوقت ست دقائق، بعد أن كان المعلن أربع دقائق، وهذه هي المرة الثانية التي نتعرض فيها للواقعة نفسها، كما حصل من قبل في مواجهة خورفكان، واحتساب ضربة جزاء في ظروف مماثلة». واعتبر أن مثل هذه الأمور تتسبب في إهدار جهود الأندية، وأكمل: «المباراة كانت حذرة من الفريقين، وعجمان تأثر بالتغييرات الاضطرارية لإصابة البرازيلي فاندر، والفجيرة استفاد من ضربة حرة سجل منها التعادل».