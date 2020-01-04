منتخب «الشابات» يخسر فرصة بلوغ نصف نهائي «غرب آسيا»

المصدر: المنامة - الإمارات اليوم

تعادل المنتخب الوطني للشابات في كرة القدم «تحت 18 سنة» مع نظيره منتخب الأردن سلبياً، في المباراة التي جرت أول من أمس على استاد مدينة خليفة الرياضية في ختام دور المجموعات لبطولة غرب آسيا المقامة في البحرين ضمن المجموعة الأولى.

وفقد المنتخب (ثالث المجموعة الأولى) فرصة التأهل للدور نصف النهائي، بسبب فارق الأهداف التي مالت لمصلحة منتخب الأردن (الثاني)، بعد تساويهما في عدد النقاط (4 نقاط)، فيما تصدر منتخب لبنان المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط.

وكان أبيض الشابات فاز على منتخب العراق (4 – 2) في المباراة الافتتاحية للبطولة، وخسر أمام منتخب لبنان في مباراة الجولة الثانية (3 -1). ويواجه منتخبنا الكويت غداً في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.