فينيكيوس يقود دبا الفجيرة إلى وصافة دوري الهواة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق دبا الفجيرة فوزاً مثيراً على ضيفه التعاون، أمس، بنتيجة 4-صفر، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، ليصعد مؤقتاً إلى وصافة الدوري بـ16 نقطة. وسجل لدبا البرازيلي فينيكيوس (هاتريك) في الدقائق (8 و24 و80)، في حين جاء الرابع من أحمد راشد (31).

وفي مباراة ثانية تعادل مصفوت مع ضيفه البطائح بهدف لمثله، حيث سجل للأول حبيب يوسف (85)، وللبطائح البرازيلي ويندرسون (64).

واستمر البطائح ومصفوت متساويين بـ12 نقطة. في المقابل، ظل دبا الحصن في الصدارة بـ17 نقطة، حيث سيرتاح في هذه الجولة. وتقام اليوم ثلاث مباريات تنطلق الساعة 4:50 مساء، ويلعب فيها فريق الإمارات مع مسافي، والعروبة مع العربي، والحمرية مع الذيد.