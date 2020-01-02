الشنقيطي: كل الدعم للأبيض الأولمبي في تصفيات أولمبياد 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية طلال الشنقيطي، أن مسيرة المنتخب الأولمبي لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» تحتاج إلى تكاتف الجميع وتوفير الدعم اللازم من أجل تحقيق الهدف المنشود وتمثيل الوطن في أكبر المحافل الرياضية صيف العام الجاري.

وقال الشنقيطي في بيان صحافي، إن اللجنة الأولمبية الوطنية تقف جنباً إلى جنب مع كل الاتحادات التي تضع تمثيل الوطن ورفع رايته نصب أعينها، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة. وأضاف: «مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، تختتم مختلف المنافسات والاستحقاقات المؤهلة للحدث الأولمبي البارز، الذي يجمع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، ليكتمل عدد المتأهلين في كل الرياضات الجماعية والفردية، حيث إننا نطمح لحجز مقعد لكرة الإمارات والمنافسة لتحقيق نتائج إيجابية وحصد ميدالية ملونة باسم دولتنا الغالية، لاسيما أن قيادتنا الرشيدة لم تتوانَ أبداً عن تقديم الدعم والرعاية لأبنائها الرياضيين، ما يجعلنا في تحدٍّ مستمر مع أنفسنا لترجمة هذا الاهتمام السامي إلى نتائج ملموسة».