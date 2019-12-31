شايفر: الوصل لديه ليما ونحن لدينا الأسلوب الجماعي

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

قال مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر إنه إذا كان لدى منافسه فريق الوصل لاعب بحجم البرازيلي، فابيو ليما يستطيع أن يرجح حظوظ "الإمبراطور" فإن لدى "السماوي" الأسلوب الجماعي الذي يعتمد عليه في جميع مبارياته، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنهم لا يجب أن يفقدوا المزيد من النقاط وان يحقق الفريق نتيجة إيجابية في مباراة الخميس.

وقال في المؤتمر الصحافي: "الوصل لديهم اللاعب ليما الذي دائماً يرجع حظوظ الوصل على أي فريق، هذا ما حدث في أخر مباراة لهم على حساب خورفكان، بالنسبة لنا في بني ياس لانلعب مثلهم، نحن نعتمد على عمل المجموعة أكثر وعلى العمل الجماعي مقارنة بالمهارات الفردية".