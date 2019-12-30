الهاجري: عقد مدرب منتخب الإمارات يوفانوفيتش 6 أشهر

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية غانم الهاجري، أن عقد مدرب المنتخب الوطني الأول الصربي إيفان يوفانوفيتش لمدة ستة أشهر مقبلة، وبعدها لكل حادث حديث، مشيراً الى أن تفاصيل العقد الموقع مع المدرب ليست مهمة، واصفاً مهمة اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة بالحساسة جداً خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مهمة المنتخب في العبور إلى الدور المقبل وحصد بطاقة التأهل في التصفيات المؤهلة للمونديال ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة.

وقال غانم الهاجري في المؤتمر الصحافي التقديمي لمدرب المنتخب الذي عقد اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة في دبي "المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب تحتاج الى توفير أجواء إيجابية للمنتخب الوطني وجهازه الفني والإداري والعمل بروح الفريق الواحد".

وأضاف "الكل يشعر بإيجابية وقد وجدنا في اللجنة الانتقالية القبول والروح الإيجابية والرغبة في خلق بصمة جديدة، وسعيد جداً بعودة الأسماء المؤثرة للاعبين في الدوري الإماراتي التي بدأت تعود لمستواها الطبيعي، وهذا مؤشر سينعكس إيجاباً على المنتخب".

وأشار الهاجري إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الانتقالية برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، للتعاقد مع المدرب خلال الفترة التي كانت قد حددت بنحو أسبوع.

وكانت اللجنة الانتقالية قد تعاقدت مع يوفانوفيتش 22 الجاري لتولي تدريب المنتخب خلفاً للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك الذي تمت إقالته في اعقاب النتائج المتواضعة للمنتخب في مبارياته الأخيرة في التصفيات.

وأكد الهاجري أن اختيار المدرب يوفانوفيش كان من بين أسماء عدة كانت مرشحة لتدريب المنتخب، وجاء وفق معايير محددة وضعت في هذا الخصوص، من بينها معرفته التامة بطبيعة كرة الإمارات واللاعب الإماراتي، وأن يكون قد حقق نجاحات، معتبراً أن المدرب يعد جزءاً من منظومة عمل لتحقيق النجاح المطلوب.

وشدد الهاجري على أن المنتخب بحاجة الى دعم الجميع في المرحلة المقبلة سواء الجمهور والشارع الرياضي والإعلام وصولاً لتحقيق الهدف المنشود.