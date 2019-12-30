فتح باب التسجيل لـ «جري سيدات الشارقة 2020»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن نادي سيدات الشارقة عن فتح باب التسجيل للدورة السابعة من سباق «جري سيدات الشارقة 2020»، أمام السيدات والفتيات من جميع الجنسيات، حيث ينطلق في السادسة من مساء السادس من مارس المقبل في المدينة الجامعية بالشارقة، ويستمر لمدة أربع ساعات، ويهدف إلى تشجيع السيدات على اعتماد أسلوب حياة صحي، وممارسة الرياضة بشكل يومي، بما يحفظ لياقتهن البدنية والذهنية.

ويتضمن السباق ثلاث فئات مختلفة، إذ تخصص الفئة الأولى، وهي فئة المرح لهواة الجري من السيدات، وتقام على مسافة خمسة كيلومترات، أما الفئة الثانية فتستهدف الفتيات والسيدات لقطع خمسة كيلومترات، فيما تأتي الفئة الثالثة لمنافسات 10 كيلومترات. وتحصل الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الثانية والثالثة على جوائز نقدية، إذ تبلغ قيمة الجوائز لجميع الفائزات من مختلف الفئات 54 ألف درهم.