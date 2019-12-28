خورفكان يحلم بالفوز الأول على حساب الوصل

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف فريق خورفكان ضيفه الوصل وعينه على تحقيق انتصاره الأول، في المباراة التي تقام على استاد كلباء الساعة السادسة مساء، ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي.

وتعد المباراة صعبة على الفريقين بسبب ظروفهما المتشابهة، حيث يبلغ رصيد خورفكان أربع نقاط بالمركز الأخير، بينما الوصل 12 نقطة في المركز الثامن. ولايزال خورفكان من دون فوز حتى الآن، إذ تعادل أربع مرات، وخسر في ست مباريات.

وتكمن صعوبة المباراة على خورفكان بسبب غياب الفاعلية الهجومية، خاصة أنه يفتقد للمسة الأخيرة في أغلب مبارياته، حيث لم يقدم حتى الآن أغلب لاعبيه الإضافة المطلوبة منهم، بينهم الأوزبكي تيمور.

وتزيد صعوبة المباراة على خورفكان، كذلك بسبب خطورة مهاجم الوصل، البرازيلي فابيو ليما، والذي قال مدرب خورفكان الصربي غوران إنه سيفرض رقابة لصيقة عليه طوال المباراة. ويبقى أبرز لاعبي خورفكان البرازيلي بيسمارك، بجانب البرازيلي روبسون، لكن النتائج في النهاية لا تخدم الفريق.

في المقابل، تعتبر المباراة فرصة ثمينة للوصل لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب، خاصة أنه فاز عليه قبل أيام في دور الـ16 بالكأس بهدف نظيف.