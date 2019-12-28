النصر عينه على النقطة الـ 20 أمام الفجيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف النصر، اليوم، فريق الفجيرة على استاد آل مكتوم الساعة 6:00 مساءً، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري الخليج العربي، في مباراة صعبة على الفريقين، يهدف من خلالها النصر إلى الوصول إلى النقطة 20، وتعويض وداعه بطولة كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي منذ أربعة أيام، لكنه يواجه الفجيرة الراغب في العودة من دبي بنتيجة إيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

ونجح النصر في تحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف، إذ فاز في خمس مباريات، وتعادل أمام العين، وخسر مباراة واحدة أمام المتصدر الشارقة. ونجح في تحقيق الفوز في آخر مبارياته بالدوري بنتيجة 2-1 على حتا، أما الفجيرة فقادم من فوز بعد غياب، وكان على بني ياس، ما أوقف سلسلة هزائم تعرض لها الفريق في ست جولات متتالية.

وأكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أنه قد يفتقد خدمات لاعبه التشيلي بافيز للإصابة، في حين يوجد قائد الفريق، الإسباني نيغريدو على رأس قائمة فريقه. أما الفجيرة فقد نجح في الفوز بثلاث مباريات، وخسر سبعاً ورفض التعادل، ويحتاج الفريق إلى التدخل السريع على مستوى اللاعبين الأجانب من أجل التقدم في جدول الترتيب.

وودع الفريقان الكأس وكلاهما يبحث عن الفوز من أجل التعويض. وقال كرونسلاف إنه يعي أن الفجيرة سيعتمد على الهجمات المرتدة، وهو ما استعد له.