إصدار البرنامج الزمني لبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية البرنامج الزمني الكامل لبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2020، التي يشرف على تنظيمها، وتستضيفها الأندية البحرية الدولية في الدولة، تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم).

وتعد البطولة من الأحداث المهمة التي تجتذب الأبطال العالميين، حيث تجمع أبطال العالم في العديد من الفئات، وتؤهل هذه الفئات الفائزين للحصول على نقاط التصنيف الدولي، وتزيد من فرصهم في احتلال المراكز الأولى.

البرنامج

24-25 يناير: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

6-7 فبراير: نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

5-6 مارس: نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

13-14 مارس: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

3-4 أبريل: نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.