الأسترالي سكوت ثالث «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج الأسترالي آدم سكوت بلقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية في مشواره الاحترافي، بعد التغلب على مايكل هندري، ليعزز فرصة وجوده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام في نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وكسب سكوت 335 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي».

وتشارك الثلاثي الأسترالي من ويد أورمسبي ومين وو لي ونيك فلاناغان المركز الثالث، وكسب كل منهم 87.8 نقطة. ودخل اللاعبون الثلاث ترتيب «السباق إلى دبي» في المركز 13 بعد أول حدث لهم هذا الموسم.

وأنهى الجنوب إفريقي برايس ايستون البطولة في المركز الـ10 مكرر، ليحصد 34.8 نقطة، وينتقل من المركز 68 إلى المركز 25 في «السباق إلى دبي»، بعد أن لعب في ثلاثة أحداث في الجولة الأوروبية.

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم يشاركون في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف.