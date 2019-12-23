سلطان بن خليفة: فريق أبوظبي صنع لنا تاريخاً لا يُمحى من التفوق والإنجاز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدّم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة تحقيق فريق أبوظبي لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 لموسم 2019، والفوز بلقب أقوى بطولة بحرية على مستوى الرياضات العالمية والدولية للموسم الثالث على التوالي، وللمرة السابعة في تاريخ الفريق.

وجاء تفوّق فريق أبوظبي، بعد أن حسم اللقب العالمي في الجولة الختامية التي أقيمت أول من أمس على بحيرة خالد في الشارقة. وهنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات.

وقال سموّه في تصريح صحافي: «فريق أبوظبي صنع لنا تاريخاً لا يمحى من التفوق والإنجاز، وقدم الصورة الملهمة للرياضة الإماراتية. ولا نرى انتشاراً رياضياً أفضل من الذي حققه فريق أبوظبي، حيث كان له دور كبير في رفع علم الإمارات في العديد من عواصم ومدن العالم، وأيضاً تقديم الصورة المشرقة للرياضة الإماراتية في كل مكان».

وأكد سموّه أن تحقيق التميز والتفوق البحري لم يكن ليحدث لولا الدعم السخي والمتواصل من القيادة الرشيدة، وتوفير كل مقومات النجاح والتفوق من أجل فريق أبوظبي، وأيضاً تهيئة البيئة المناسبة من أجل التفوق في كل الرياضات البحرية.

وأضاف أن تحقيق الفريق العديد من الألقاب هو تفوق مستحق للفريق الإماراتي الذي حقق أفضل انتشار وحضور للرياضة الإماراتية طوال الموسم، وفي كل المشاركات المختلفة التي قام بها.

وأشاد بكل كوادر فريق أبوظبي، وقال: «نفخر كثيراً بأن فريق أبوظبي يضم في صفوفه كوادر وطنية كان لها بالغ الأثر في تحقيق الإنجاز والارتقاء بمستوى الفريق للأفضل، وأن يكون له السيادة والتفوق في كل البطولات البحرية هذا الموسم».

وقال: «وصلنا لمرحلة عالية جداً من التفوق وإلى قمة الهرم في هذه البطولة، ويجب أن نعمل من الآن على كيفية الحفاظ على كل هذه المكتسبات التي حققها الفريق في البطولة، وأن نبدأ الموسم القادم من الآن بالتجهيز والتحضير».

يذكر أن فريق أبوظبي من خلال «الزورق 1»، بقيادة شون تورنتي، أحرز المركز الثاني في جولة الشارقة، ووصل إلى النقطة 79 في الترتيب العام الذي ظل متصدراً له طوال الموسم. وتشارك بالتالي في النقاط مع السويدي جوناس آندرسون الذي حل في المركز الأول، لكن عاد اللقب العالمي لشون بسبب أفضليته في المراكز طوال الموسم، ليحقق اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

إنجازات فريق أبوظبي في عام 2019:

■ذهبية بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وكذلك على مستوى الفرق.

■اللقب العالمي في مونديال زوارق الفورمولا 2.

■بطولة العالم لتحدي الزوارق الكلاسيكي 24 ساعة.

■لقب فئة الحركات الاستعراضية في مونديال الدراجات المائية.

■بطولة العالم في فئة جي بي 2 للدراجات المائية.

■فضية ووصافة بطولة العالم لزوارق الإكس كات.

■وصافة العالم في فئة (ناشئين 3.2) ضمن بطولة العالم للدراجات المائية.

■برونزية بطولة العالم لتحدي الزوارق الكلاسيكي 24 ساعة.