الوصل يضرب موعداً مع شباب الأهلي في نهائي كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

ضرب الوصل موعداً السبت المقبل مع شباب الأهلي في نهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، وذلك بعد تصدرهما للمجموعتين الأولى والثانية، أول من أمس، في ختام دور المجموعات. وفاز الوصل على الظفرة (27-21)، وشباب الأهلي على مليحة (35-30).

وشهدت الجولة اكتفاء النصر والشارقة، ورغم انتصارهما على الوحدة وبني ياس بواقع (32-29) و(38-31) على التوالي، بتحقيق مركزي الوصافة، ليكتفيا بالصراع على المركز الثالث.

وبنتائج الجولة، انفرد الوصل في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الشارقة، فيما حل العين ثالثاً بثماني نقاط، والظفرة وبني ياس في المركزين الرابع والخامس بخمس وأربع نقاط على التوالي.

وبالصورة ذاتها، حسم شباب الأهلي صدارة مجموعته الثانية، ببلوغه النقطة 11، بفارق ثلاث نقاط عن النصر، فيما جاء الجزيرة الذي اختتم مبارياته في الجولة الماضية بالمركز الثالث برصيد ثماني نقاط، وليتراجع مليحة والوحدة إلى المركزين الرابع والخامس برصيدي ست وخمس نقاط توالياً.

وقضى نظام البطولة، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، وأن يقتصر بلوغ المباراة النهائية على الفريقين اللذين ينجحان في إنهاء دوري المجموعات في صدارة كلتا المجموعتين، على أن يكتفي صاحبا مركزي وصافتي المجموعتين بالمنافسة على آخر عتبات منصات التتويج والميدالية البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.