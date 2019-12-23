10 مشاهد ترفع الإثارة في ثُمن نهائي «الكأس»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تتجه الأنظار على مدار اليوم وغداً لمتابعة مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وسط طموحات من 16 نادياً للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، والتتويج باللقب الذي توّج به شباب الأهلي في النسخة الماضية.

ورغم تباين المباريات، فإنه من الصعب التكهن بما يمكن أن تُسفر عنه مواجهات تلك المرحلة من المسابقة، خصوصاً أن مباريات الكأس دائماً ما تتسم بالمفاجآت، وتأتي بنتائج خارج التوقعات، في ظل تقلبات أحوال الأندية في الفترة الأخيرة.

وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز 10 أحداث تميّز مباريات الدور ثمن النهائي.

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