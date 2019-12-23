الصربي يوفانوفيتش مدرباً للمنتخب الوطني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم، أمس، تعاقده مع المدرب الصربي، ايفان يوفانوفيتش، لتولي قيادة المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفاً للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

وقال بيان صحافي، صادر من اتحاد كرة القدم، إن «لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة أنهت إجراءات التعاقد مع المدرب ايفان يوفانوفيتش خلال أسبوع، حسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي ،رئيس اللجنة الانتقالية».

ويستعد المنتخب الوطني لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 في شهر مارس المقبل، حين يواجه منتخب ماليزيا بالدولة يوم 26 مارس، ومنتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 31 من الشهر ذاته، فيما يواجه تايلاند وفيتنام على أرضه يومي الرابع والتاسع من يونيو المقبل.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم: «إن الأبيض على رأس أولويات اللجنة، لأن الهدف هو المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات، وبلوغ مونديال 2022»، مؤكداً ثقته بقدرة اللاعبين على النهوض من جديد والعودة لطريق الانتصارات.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن «اختيار المدرب جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للجنة المنتخبات والشؤون الفنية، التي درست عدداً من السير الذاتية للمدربين، للإشراف على مهام تدريب الأبيض، حيث وقع الاختيار على ايفان يوفانوفيتش نظراً إلى ما تتضمنه سيرته من صفات مميزة تناسب المعايير التي وضعتها لجنة المنتخبات، ومن أهمها طموحه لتحقيق الإنجازات وعلمه التام بالكرة الإماراتية».

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «المرحلة الحالية تتطلب تضافر كل الجهود من هيئات ومؤسسات رياضية وأندية وإعلام وجماهير، من أجل توفير بيئة مناسبة للمنتخب الوطني حتى يؤدي مهامه بأحسن صورة، لأن المرحلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية».

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وبما ستشهده من مبادرات عديدة، مثل مبادرة خلوة اتحاد الكرة، التي تهدف إلى التواصل مع الخبراء والاستماع لآراء أصحاب القرار والرياضيين والإعلاميين، وإشراك أفراد المجتمع من محبي اللعبة الشعبية في دراسة الاقتراحات ورفع التوصيات، لتطوير عمل اتحاد كرة القدم من أجل ترسيخ الأسس المناسبة التي تساعد على تطوير كرة القدم الإماراتية.

مشوار فني مميز

بدأ إيفان يوفانوفيتش (57 عاماً) مسيرته التدريبية في اليونان عام 2001، إذ قاد فريق نيكي فولوس، كما عمل مع فريق ايراكليس وفريق باناشيكي.

ويمتلك المدرب الصربي سجلاً حافلاً بالإنجازات في أوروبا، خصوصاً مع فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، الذي كان يتولي تدريبه، واستقال من تدريبه بعد خمس سنوات ونصف السنة مليئة بالإنجازات، حيث حقق معه لقب الدوري القبرصي أربع مرات، وكأس قبرص مرة واحدة، ولقب السوبر القبرصي أربع مرات، علاوة على تتويجه بلقب أفضل مدرب في الدوري القبرصي مرات عدة، وقاد الفريق إلى التأهل للمرة الأولى إلى دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2010، وفي عام 2012 خرج من دور الثمانية أمام ريال مدريد.

وفي 18 يونيو 2013 تعاقد إيفان يوفانوفيتش مع النصر لمدة سنتين، خلفاً للإيطالي والتر زينغا، وحقق مع العميد ثلاث بطولات (كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وبطولة الأندية الخليجية)، ووصل مع النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

- لجنة المنتخبات أنهت

إجراءات التعاقد

مع يوفانوفيتش

خلال أسبوع.

- الأبيض يواجه ماليزيا

يوم 26 مارس

المقبل في الإمارات.