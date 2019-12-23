أروابارينا: لم أَعِد بتحقيق البطولات مع شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أن فريقه يركز على جميع البطولات التي يشارك فيها، بينما أشار إلى أنه لم يَعِد أو يصرح في بداية الموسم بأنه سيحقق بطولة بحد ذاتها.

وقال أروابارينا، في مؤتمر صحافي، إن شباب الأهلي يخوض جميع البطولات بالاهتمام نفسه، موضحاً: «لم أصرح بأننا سنكون أبطالاً لأي بطولة، لكن أؤكد أننا نهتم بجميع المباريات، ووفقاً للنتائج التي نحققها ستتضح الصورة في نهاية الموسم عن حظوظنا في الفوز بالألقاب».

وتحدث عن مباراة الفريق أمام النصر في كأس رئيس الدولة، وقال: «نخوض مباراة جديدة في بطولة مختلفة، ستكون مواجهة مهمة أمام النصر الذي يقدم مباريات قوية، مع مدرب أعاد للفريق روح المنافسة، وحقق نتائج جيدة جداً، وأتمنى أن يقدم الفريقان مباراة جيدة يستمتع بها الجمهور».

وأضاف: «نتمنى ألا نركز على التحكيم أو المناوشات مع الجمهور، وأن تكون مباراة نظيفة، بعيداً عن الجدل الخاص بتقنية الفيديو، واعتراضات المدربين على التحكيم، وأن يكون التركيز فقط على المباراة، وأن نقدم مباراة جيدة، وأن يحقق الفريق الفوز، ويتأهل إلى ربع النهائي».

وعن جاهزية اللاعبين، قال: «مانع محمد يخوض فترة الاستشفاء، أما عبدالعزيز صنقور فدخل التدريبات مع الفريق في الأسبوعين الماضيين، وبصفة عامة لا يمكن أن نحدد جاهزية اللاعبين، خصوصاً أن لدينا يوماً أقل من النصر من ناحية الاستشفاء، بعدما لعبنا في الدوري عقب يوم من أداء (العميد) مباراته في البطولة نفسها، لكن في الوقت نفسه لا يعني ذلك أنه عذر للمستوى الذي سنظهر به خلال المباراة».

ورداً على سؤال حول التفاوض مع اللاعب السوري عمر السومة، قال: «في الحقيقة لم يخبرني أحد على الإطلاق بهذا الموضوع، وإدارة النادي لم تتحدث معي بشأن التفاوض مع السومة».

وعلق أروابارينا على نتائج شباب الأهلي غير الجيدة أمام الفرق التي تنافس على الألقاب في الموسم الحالي، وقال: «تعادلنا مع العين في عقر داره في كأس الخليج العربي، والأمر نفسه أمام الجزيرة في الدوري، كما لم يكن الحظ بجانبنا أمام الشارقة في كأس السوبر، أما النصر فحققنا الفوز عليه في مباراة، وتفوّق علينا في مباراة أخرى، وبشكل عام يجب أن يتحسن مستوانا، لأنه لا يوجد أداء ثابت في جميع المباريات، والأمر الذي يجعلني هادئاً أننا في جميع المباريات نلعب بروح قتالية، ولدينا رغبة في تحقيق الفوز دوماً».